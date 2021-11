Começando como tantas outras crianças-prodígio, ela tornou-se mais do que uma virtuose do violino: é uma mulher inteligente e socialmente engajada. Ela acredita no poder da música para criar seres humanos melhores.

Com pouco mais de 13 anos de idade, Anne-Sophie Mutter executava o Concerto para violino e orquestra em sol maior de Wolfgang Amadeus Mozart nos Concertos de Pentecostes de Salzburgo, ao lado do maestro Herbert von Karajan.