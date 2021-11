Esse símbolo da arquitetura Khmer, com seus sofisticados sistemas de irrigação e ruínas de arenito, impressiona viajantes e historiadores em Angkor Wat, no Camboja.

O enorme templo Angkor Wat, no Camboja, ganhou o topo da lista com uma diferença de 36% dos votos em relação ao segundo lugar. A Lonely Planet, especialista em guias de viagens, lançou uma lista com os 500 pontos turísticos mais incríveis do mundo, selecionados por jornalistas de viagens.