Amsterdã remove famoso ponto turístico

A prefeitura de Amsterdã removeu nesta segunda-feira (03/12) da Museumplein (Praça dos Museus) um dos cenários fotográficos favoritos dos turistas que visitam a capital holandesa: enormes letras vermelhas e brancas que compunham o slogan I Amsterdam (jogo de palavras que em inglês significa "eu sou Amsterdã").

O Conselho Municipal decidiu pela remoção atendendo a um pedido do partido ambientalista Groenlinks, segundo o jornal holandês Het Parool. Os políticos verdes argumentaram que as letras, dispostas em frente ao museu Rijksmuseum (Museu Nacional), se transforaram num símbolo do turismo de massa e do "individualismo exagerado".

Apesar de críticas contra a medida, a maioria dos membros do Conselho votou pela retirada das letras de até dois metros de altura. O slogan I Amsterdam, porém, continuará sendo usado para promover o turismo na cidade.

"As letras representam o caráter aberto e tolerante de Amsterdã", afirmou uma representante do marketing turístico local.

Após dez anos de incontáveis visitas de turistas que subiam, sentavam ou se deitavam sobre as letras para posar para fotos, as enormes letras deverão passar por uma restauração. Mais tarde, elas voltarão a ser expostas em diferentes pontos da cidade.

Uma versão menor do monumento pode ser encontrado no Aeroporto Internacional de Schiphol, a sudoeste de Amsterdã.

RC/dpa/ots

