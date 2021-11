Amazônia Sufocada é um projeto especial do portal InfoAmazonia produzido com o apoio do Rainforest Journalism Fund, em parceria com o Pulitzer Center. A DW é parceira de publicação.

O projeto Amazônia Sufocada faz uma cobertura especial de queimadas e desmatamento na estação seca e possíveis consequências na saúde da população amazônica durante a pandemia de Covid, com forte componente respiratório. O projeto tem três frentes de atuação que, juntas, informam o público sobre a grave crise que se instala na Amazônia neste momento. O mapa interativo com visualização em tempo real dos focos de calor revela para o leitor quais são as áreas mais críticas na Amazônia, em 2020.