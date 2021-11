O cientistas já vêm tentando há vários anos encontrar uma cura para o Alzheimer. Novas drogas que estão sendo testadas trazem esperança para o tratamento da doença neurodegenerativa.

Segundo estimativas, de 20 a 35 milhões de pessoas sofrem de Alzheimer no mundo. De acordo com as Nações Unidas, o número deverá chegar a 150 milhões em 2050, acompanhando o aumento da média de idade mundial.