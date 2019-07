Alternativas ao couro animal

Curtumes no mundo todo processam o couro de uma forma que pode ser agressiva tanto para o meio ambiente quanto para os trabalhadores envolvidos diretamente no beneficiamento. Uma forma de poupar a saúde da natureza e das pessoas é usar um extrato das folhas de oliveiras em vez de químicos, como você confere no Futurando desta semana.

Mas e se o couro animal nem fosse necessário, ou amplamente usado? Melhor ainda. E já existem alternativas ecológicas. Um substituto possível, e bem menos nocivo do ponto de vista ambiental, é um tecido feito de folhas de abacaxi. Produzido a partir de matéria-prima sustentável, ele não gera impacto na saúde de quem participa do processo de fabricação. Veja mais sobre o tecido sustentável nesta edição.

No programa vamos falar também sobre desperdício. Para combater um problema global e, ao mesmo tempo, criar um modelo de negócio lucrativo, a startup francesa Comerso desenvolveu um sistema de rastreamento de comidas que estão perto de passar da validade. O objetivo é evitar que elas sejam jogadas fora. No mundo todo, um terço dos alimentos produzidos vão parar no lixo.

E olha só essa outra ideia que vamos mostrar no programa. Uma comunidade no subúrbio da capital de Uganda, Kampala, está construindo com tijolos de garrafas plásticas. Eles enchem as garrafas com outros resíduos plásticos até que fiquem firmes o suficiente para serem usadas em obras.

No Futurando você vai ver ainda como Barcelona, a segunda maior cidade da Espanha, está passando por uma transformação verde para lidar com os efeitos do aquecimento global. Nas últimas décadas, a temperatura média na cidade subiu mais de dois graus Celsius, o que acendeu um alerta nas autoridades.

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

