Alimentos ricos em gordura realmente fazem mal?

Há anos instituições e fabricantes de alimentos defendem que uma dieta pobre em gordura seria mais saudável, e que o consumo de alimentos gordurosos poderia levar a infartos ou derrames. A recomendação: o consumo de produtos light. Mas como tudo isso começou e o que dizem estudos atuais? Vamos mostrar no Futurando desta semana.

Nesta edição do Futurando, também vamos falar sobre verdades e crenças em torno do chá verde. Ele tem propriedades medicinais, e é muito usado na medicina tradicional asiática. A ciência já comprovou que seu principal composto, a epigalocatequina galato (EGCG), pode ser aplicado na produção de medicamentos. Veja quais doenças poderiam ser tratadas por meio do chá verde e qual sua eficácia comprovada.

Neste programa você vai saber mais sobre os leites tipo A1 e A2. O leite A2 é a variante natural antiga, produzida por algumas raças de vacas. Mas com a produção em massa, outras raças foram priorizadas e o leite A1 se tornou o padrão. Infelizmente, muitas pessoas são intolerantes a esse tipo de leite. Conheça as diferenças químicas entre eles, e as consequências do consumo de um, ou do outro, para a sua saúde.

Você vai conhecer ainda um banco genético de abelhas na Europa. Devido a seleção de abelhas realizada por apicultores para aumentar a produção de mel, a diversidade de raças está caindo drasticamente. Cientistas querem preservar amostras genéticas de populações que estão desaparecendo. Confira na reportagem o trabalho árduo dos cientistas para preservar esses recursos genéticos para o futuro.

E a equipe do Futurando, depois de um descanso, foi pesquisar sobre a importância da preguiça. Ser preguiçoso é considerado ruim, mas nem sempre foi assim. Na antiguidade, filosofar era considerado nobre e, para isso, o ócio era necessário. Além disso, a preguiça impulsionou a criação de ferramentas importantes, como o computador. Ficar muito tempo sem fazer nada pode ser prejudicial. Mas, de tempos em tempos, uma pausa é necessária para se manter saudável e criativo.

Por isso, sente-se e aproveite para assistir ao Futurando! Ele está imperdível!