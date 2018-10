Alimentação saudável para prevenir o câncer

O Futurando desta semana mostra o tipo de alimentação que deixa o nosso organismo mais preparado para prevenir doenças como o câncer. No universo dos vegetais, aqueles que possuem coloração amarela e vermelha são os mais recomendados. Mas e no caso das carnes? Há alguma restrição? Você vai saber.

Vamos falar também da possibilidade de reabilitar pacientes em tratamento de câncer com o esporte. Não é de hoje que o Futurando retoma o fato de que exercícios físicos fazem bem para a saúde. Nunca é demais. Dessa vez, ouvimos um especialista que vai explicar como treinar o corpo ameniza os efeitos colaterais da quimioterapia.

Tem muita tecnologia também. O programa traz uma reportagem sobre um carro em teste. O modelo poderá, no futuro, reconhecer o estado de ânimo do condutor. A ideia é que chegue um dia em que os veículos estejam equipados para se comunicar uns com os outros. E dizer, por exemplo, se o motorista está sonolento, nervoso, ou com um alto nível de estresse. Filme de ficção? Pura realidade.

No caso de uma situação urgente, seja ela provocada por um acidente de trânsito ou por problemas de saúde, muitas vezes o socorro demora a chegar. Quando a emergência é um ataque do coração, minutos decidem entre a vida e a morte da vítima. O que fazer? Um novo aplicativo deve aumentar em quatro vezes a chance de alguém sobreviver a uma situação dessas.

Retomamos no Futurando o tema cidades inteligentes com um exemplo que vem da Suíça. Basileia, no norte do país, é uma metrópole com perfil vanguardista, com um serviço público que conta com tecnologia de ponta. Vamos mostrar o que a tornou digna de ser chamada de smartcity.

