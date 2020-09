Alexei Navalny foi envenenado, diz governo alemão

O mês de setembro em imagens

PIB brasileiro tem queda recorde de 9,7% no segundo trimestre

A economia brasileira registrou uma retração de 9,7% no segundo trimestre de 2020 em relação aos primeiros três meses do ano. Em comparação ao segundo trimestre de 2019, o PIB do país caiu 11,4%. Ambas as taxas representam as retrações mais intensas desde 1996, segundo o IBGE. Sob os efeitos da pandemia, o PIB brasileiro voltou ao patamar do final de 2009, logo após a crise global de 2008. (01/09)