Berlim vai acelerar envio de sistema antiaéreo à Ucrânia

Após ataques russos a cidades da Ucrânia, ministra da Defesa da Alemanha afirma que Berlim deve enviar para Kiev "nos próximos dias" sistemas de defesa aéreos que seriam originalmente entregues no fim do ano.

A ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, disse nesta segunda-feira (10/10) que os ataques com mísseis executados pela Rússia contra centros populacionais ucranianos explicitaram a necessidade de urgência para a entrega de sistemas de defesa aérea ao governo de Kiev.

Os sistemas Iris-T SLM, prometidos há meses, são capazes de proteger uma cidade inteira. Originalmente, eles estavam programados para serem entregues no final do ano. Os ataques desta segunda-feira, no entanto, devem acelerar o prazo de entrega.

"Os novos disparos de mísseis contra Kiev e outras cidades mostram como é importante fornecer rapidamente à Ucrânia sistemas de defesa aérea", disse a ministro da Defesa em comunicado.

"Os ataques da Rússia com mísseis e drones aterrorizam sobretudo a população civil", disse Lamprecht. No domingo, pelo menos 12 pessoas morreram após um bombardeio na cidade de Zaporíjia, e 50 foram hospitalizadas, entre as quais seis crianças, disseram autoridades ucranianas.

Ela acrescentou que o primeiro dos quatro sistemas de defesa aérea de alta tecnologia estará "pronto para a proteção efetiva das pessoas nos próximos dias".

O chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, havia prometido fornecer os sistemas de defesa aérea para a Ucrânia em junho.

O IRIS-T SLM é capaz de fornecer defesa contra mísseis que se aproximam a uma altitude de até 20 quilômetros e a uma distância de até 40 quilômetros

Segundo Scholz, o sistema de defesa permite proteger "uma grande cidade inteira dos ataques aéreos russos".

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, também disse na segunda-feira que a Alemanha fará "tudo o que puder" para ajudar a reforçar rapidamente as defesas aéreas da Ucrânia.

"É desprezível e injustificável que Putin bombardeie grandes cidades e civis com mísseis", escreveu Baerbock no Twitter.

Durante os ataques com mísseis na manhã de segunda-feira, disse o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, um grande edifício que abriga o consulado alemão em Kiev foi danificado. No entanto, a pasta acrescentou que o escritório não estava em uso desde o início da guerra.

