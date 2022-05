Alemanha terá bilhete único mensal por € 9 para todo país

O Parlamento da Alemanha deu a autorização final nesta sexta-feira (20/05) para um plano que permitirá o uso do transporte público em todo o país por apenas 9 euros (R$ 47) mensais nos próximos três meses, a partir de 1° de junho. O plano faz parte de um pacote de medidas de alívio financeiro devido ao aumento dos preços da energia causado pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

O governo também planeja um corte durante três meses nos impostos sobre combustíveis. O Bundesrat, a câmara alta do Parlamento, que representa os 16 estados federais alemães aprovou o projeto.

Os bilhetes com validades mensais a preço reduzido estarão disponíveis entre junho e agosto e poderão ser usados no transporte público de todas as cidades do país e também em trens regionais. O governo federal subsidiará as passagens reduzidas com 2,5 bilhões de euros, mas os estados e municípios devem organizar a implementação do projeto de forma independente.

Autoridades governamentais esperam que, além de reduzir custos para viajantes frequentes, os bilhetes atraiam mais pessoas para transportes públicos, mais sustentáveis.

Críticas

Mas um sindicato dos ferroviários e outras entidades expressaram preocupação de que isso levará a trens superlotados, causando atrasos e frustrações. "Muita gente que até agora tinha menos interesse no transporte público quer tentar usar mais o transporte público nos próximos três meses'', afirmou o ministro alemão dos Transportes, Volker Wissing, em discurso no Bundesrat, a câmara alta do Parlamento.

Ele reconheceu que o plano provavelmente levará a trens e ônibus cheios em algumas regiões e em alguns dias, e disse que isso exigirá "paciência e "nervos fortes''.

O corte nos impostos sobre os combustíveis será aplicado pelo mesmo período de três meses, causando uma redução de quase 30 centavos de euro sobre um litro de gasolina e mais de 14 centavos por litro de diesel. Economistas alertaram que o subsídio aos combustíveis pode reduzir a probabilidade de as pessoas mudarem para formas de transporte mais limpas.

Uma sondagem recente da emissora pública ARD indicou que 44% da população alemã acredita que "definitivamente" ou "provavelmente" vão querer usar o bilhete mensal de 9 euros. Entre esses, 60% são moradores das cidades, frente a menos de 40% de habitantes das áreas rurais.

md (DPA, AP)