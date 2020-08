Alemanha tem recorde de infecções por covid-19 em mais de três meses

A Alemanha registrou 1.510 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, a maior taxa diária em mais de três meses, anunciou nesta quarta-feira (19/08) o Instituto Robert Koch (RKI), responsável pelo controle de doenças infecciosas no país.

A cifra eleva o número total de pessoas que tiveram ou atualmente têm o vírus para 226.914, enquanto 9.243 pessoas morreram no país devido à covid-19, conforme dados do RKI.

Os números do coronavírus na Alemanha têm aumentado nas últimas semanas, com casos adicionais diários chegando a mil em vários dias. No pico do surto no início de abril, as cifras de novos casos diários chegaram a mais de 6 mil, antes de diminuírem paulatinamente. O número aumentou pela última vez em 1º de maio, com 1.639 novas infecções registradas.

Os dados do RKI também mostram que a taxa de infecções na Alemanha é cada vez mais influenciada por aqueles que retornam de viagens, com o fim das férias de verão no país. A proporção de infecções vindas do exterior foi de quase 40% na semana passada – tendo dobrado em duas semanas.



Países como Kosovo, Turquia, Croácia, Bulgária e Bósnia e Herzegovina foram os mais frequentemente citados como prováveis ​origens de infectados. No entanto, que a elevada proporção de retornos do exterior com testes positivos também pode ser atribuída ao fato de que atualmente esses viajantes estão sendo testados de forma mais intensiva.

A chanceler federal alemã, Angela Merkel, apelou nesta terça-feira para que os alemães respeitem as regras voltadas a impedir a propagação do vírus, avisando que não poderá haver mais relaxamentos das restrições de distanciamento no país enquanto o número de casos estiver em alta.

Merkel atribuiu o recente aumento de infecções ao "crescente aumento da mobilidade e mais contatos entre as pessoas". Ela pediu àqueles que estão voltando de viagens ao exterior para que façam o teste contra covid-19 voluntariamente.

O mais recente valor R, fator que indica a capacidade de propagação da doença, foi de 1,6, tendo subido a partir de 1,11, o que significa que, em média, uma pessoa infectada infecta mais de uma pessoa.

A taxa mede um intervalo de tempo de cerca de 10 dias. O RKI enfatizou que para que o surto diminua, a taxa deve permanecer abaixo de 1.

O valor R de sete dias do RKI, que está menos sujeito a flutuações, foi 1,05, abaixo do 1,04 registrado no dia anterior.

