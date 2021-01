Alemanha tem recorde de 1.244 mortes por covid-19 em um dia

A Alemanha voltou a registrar um novo recorde na contagem diária de mortes por covid-19 nesta quinta-feira (14/01). Foram 1.244 óbitos em 24 horas, segundo o Instituto Robert Koch (RKI), agência governamental de controle e prevenção de doenças, que elevam o total registrado no país para 43.881.

O país também registrou 25.164 novas infecções pelo coronavírus, o que aumenta para 1.978.590 o total de casos desde o início da pandemia.

O recorde anterior da contagem de mortes em um período de 24 horas na Alemanha era de 1.188, no dia 8 de janeiro. A alta nos números ocorre apesar de um lockdown nacional com medidas rígidas para conter a disseminação do vírus.

As autoridades de saúde ainda se preocupam com uma defasagem nos testes de covid-19 durante os feriados de fim de ano, o que pode fazer com que os números atuais não revelem o quadro real da doença.

O índice de infecções por 100 mil habitantes em um período de 7 dias era, até esta quinta-feira, de 151,2. A taxa mais alta registrada até agora foi em 22 de dezembro, com 197,6. Com as restrições do lockdown, as autoridades almejam reduzir esse índice para menos de 50.

Diante dos números preocupantes, o RKI pediu a empregadores que permitam que seus funcionários façam mais home office. "Agora o trabalho em casa protege a saúde de todos nós - para isso precisamos de empregadores ainda mais responsáveis", disse o presidente do RKI, Lothar Wieler.

Semanas difíceis

Segundo o RKI, o número de pessoas que se recuperaram da doença até esta quinta-feira na Alemanha é de em torno de 1.620.200. Nesta quarta-feira, o número de reprodução R relativo aos sete dias anteriores teve leve queda, de 1,07 do dia anterior para 1,02, o que significa que, matematicamente, cada 100 pessoas infectadas contaminaram outras 102.

A Alemanha já estendeu por três semanas o lockdown que estava programado para se encerrar na última segunda-feira, em razão do elevado número de mortes e casos da doença em todo o país. Os governos federal e estaduais decidiram pelo fechamento de escolas, do comércio não essencial, bares, restaurantes e centros de cultura e lazer - mas a implementação das medidas varia de estado para estado.

Nesta terça-feira, a chanceler federal, Angela Merkel alertou para de oito a dez semanas difíceis no combate à pandemia. Um nova reunião com os governadores dos 16 estados do país no dia 25 de janeiro definirá os próximos passos a serem tomados.

RC/dpa