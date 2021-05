Alemanha tem menor incidência de covid-19 desde outubro

A Alemanha registrou nesta quarta-feira (26/05), pela primeira vez desde outubro, uma taxa de incidência do coronavírus menor que 50 casos para cada 100 mil habitantes em sete dias.

Segundo o Instituto Robert Koch, agência governamental para o controle e prevenção de doenças, a taxa está em 46,8. Na véspera, era de 58,4, e há uma semana, de 72,8.

A taxa de incidência já havia se aproximado brevemente de 50 em meados de fevereiro, mas os números voltaram a subir em meio à terceira onda da covid-19 no país. A última vez que a marca ficou abaixo de 50 foi em 20 de outubro passado, com 48,6. Em 14 de maio, a taxa havia caído para baixo de 100 pela primeira vez desde 20 de março.

A taxa de incidência é uma das principais variáveis utilizadas na Alemanha para guiar o relaxamento ou endurecimento das restrições. Nas regiões onde ela passa de 100 é acionado automaticamente um "freio de emergência", que inclui toque de recolher noturno e restringe o número de pessoas que podem se encontrar em espaços privados.

Apesar de a média alemã estar agora abaixo de 50, há diferença na incidência entre os estados. A Turíngia tem atualmente a maior taxa (70) e Schleswig-Holstein, a menor (24).

O país registrou nesta quarta 2.626 infecções pelo coronavírus e 270 óbitos ligados à covid-19 em 24 horas. Para comparação, na quarta-feira passada haviam sido mais de 11 mil novos casos.

O Instituto Robert Koch pondera, no entanto, que o feriado de Pentecostes, comemorado nesta segunda-feira, pode ter colaborado para o baixo número de casos, já que menos testes foram feitos e pode ter havido atraso de registro de casos pelas autoridades de saúde.

Vacinação acelera

Segundo especialistas, o recuo no número de casos tem diversas razões, entra elas aceleração da vacinação; temperaturas mais quentes; testes rápidos em escolas e no trabalho; imunidade adquirida após infecções pelo coronavírus; atividade reduzidas de escolas e fechamento de universidades.

Depois de um início lento, a vacinação vem acelerando na Alemanha. Mais de 40,3% da população alemã já receberam ao menos uma dose de vacina contra a covid-19, e 14,3% estão completamente vacinados.

Segundo o cientista Kai Nagel, especialista em mobilidade da Universidade Técnica de Berlim, uma cota de 35% da população vacinada já reduz significativamente a disseminação do coronavírus.

Especialistas alertam, no entanto, que ainda é cedo para relaxar no combate ao vírus e defendem uma reabertura lenta e gradual. Cientistas apontam que o desenvolvimento da pandemia na Alemanha daqui para a frente dependerá em parte da disseminação de variantes do coronavírus. O RKI observa atualmente em particular a variante indiana.

Desde o início da pandemia, mais de 3,6 milhões de infecções pelo coronavírus e 87,7 mil mortes foram confirmadas na Alemanha.

lf (ARD, DW, ots)