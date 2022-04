Alemanha tem aumento na distribuição de pornografia infantil

Relatório divulgado nesta terça-feira pelas autoridades de segurança mostra que esse tipo de crime aumentou mais de 108% em 2021, em comparação com o ano anterior. Crimes em geral caíram cerca de 5%.

As principais autoridades de segurança da Alemanha apresentaram nesta terça-feira (05/04) em Berlim um balanço dos crimes cometidos em 2021 no país, levando em conta cerca de 5,05 milhões de casos.

Embora os crimes em geral tenham caído 4,9% em relação a 2020 – o quinto ano consecutivo de queda – tendências perturbadoras persistem, como aumentos acentuados nos crimes cibernéticos (aumento de 12%) e na distribuição de pornografia infantil (aumento de 108,8%).

A ministra do Interior alemã, Nancy Faeser, disse que o combate ao abuso sexual de crianças e a distribuição de pornografia infantil pela internet serão claramente uma prioridade do governo. Por outro lado, Faeser também afirmou a repórteres que a queda nos crimes em geral se deve, em parte, aos investimentos na contratação de policiais.

Faeser acrescentou que seu objetivo imediato será expandir a capacidade do Departamento Federal de Investigações (BKA, na sigla em alemão) de combater a distribuição de pornografia infantil, bem como pressionar os investigadores a serem mais agressivos em seus esforços. A ministra do Interior afirmou que as autoridades vão melhorar a análise de dados online para ajudar a combater o fenômeno .

As autoridades também destacaram que a cooperação com o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas dos EUA ajudou a polícia a rastrear criminosos, já que a organização sem fins lucrativos informa regularmente a polícia sobre crimes cometidos na Alemanha.

Ainda de acordo com as autoridades, um fator que alimenta o aumento dos casos de divulgação de pornografia infantil é que muitas crianças e adolescentes distribuem livremente imagens sexualmente explícitas em aplicativos como WhatsApp, Instagram e Snapchat.

Crimes cibernéticos em alta

O presidente da BKA, Holger Münch, disse que os casos de crimes cibernéticos praticamente dobraram desde 2015. Segundo ele, as autoridades estão "testemunhando uma mudança estrutural" no crime. Ele observou que a polícia registrou 146.363 casos de crimes cibernéticos no ano passado, embora muitos casos possivelmente não tenham sido relatos.

Uma boa notícia para as autoridades foi a melhora na taxa de resolução de crimes. Em 2021, 58,7% dos casos relatados foram resolvidos. O BKA, no entanto, ponderou que a boa taxa de resolução se deve, também, à queda drástica nos roubos, crimes que notoriamente são mais difíceis de resolver. Quando se trata de perseguição e resistência à prisão, cerca de 90% dos casos foram resolvidos.

O crime violento caiu 6,8% segundo as estatísticas, e os assaltos a residências, 27,7%. Um dos motivos para isso, segundo as autoridades, é que, com a pandemia de covid-19, muitas pessoas permaneceram em casa devido ao trabalho remoto e às poucas oportunidades de viagem.

As estatísticas mostraram que, ao todo, um total de 1.892.003 suspeitos foram identificados no ano passado na Alemanha – dos quais cerca de 75% eram do sexo masculino.

le (AP, dpa, KNA, ots)