Alemanha suspeita de contrabando humano partindo de Belarus

Autoridades alemãs realizam inquérito contra o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, devido ao afluxo cada vez maior de migrantes para a Alemanha através do país no Leste Europeu. Há suspeitas de contrabando humano intencional, informou o periódico alemão Bild am Sonntag, citando fontes dos órgãos de segurança.

Desde agosto, quase 4 mil refugiados chegaram ao país passando por Belarus e Polônia, sendo 1.183 apenas nas primeiras semanas de outubro. Na última sexta-feira (08/10), a polícia federal da Alemanha impediu 291 ingressos não autorizados na fronteira teuto-polonesa. Tratava-se principalmente de cidadãos do Iraque e da Síria, muitos com visto de estudante para Belarus.

Após a chegada à capital belarussa, Minsk, os refugiados foram levados até a fronteira externa da União Europeia na Polônia. Conseguindo atravessá-la, muitos seguiram para a Alemanha. A UE parte do princípio de que se trate de uma represália expressa de Lukashenko contra sanções impostas pelos órgãos europeus. Lukashenko tem sido denominado "o último ditador da Europa".

Presume-se que as autoridades belarussas atraiam propositalmente os migrantes, com o fim de introduzi-los ilegalmente nos Estados-membros da UE. Além da Polônia, há meses também a Lituânia e a Letônia se queixam do afluxo intensificado de migrantes, vindos sobretudo do Oriente Médio, às suas fronteiras com Belarus.

av (AFP,ots)