Alemanha supera mil mortes em 24h pela primeira vez

A Alemanha registrou um total de 1.129 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, informou nesta quarta-feira (30/12) o Instituto Robert Koch (RKI) agência governamental para o controle e prevenção de doenças infecciosas.

Esta é a primeira vez que mais de mil óbitos por covid-19 são contabilizados num dia no país, o recorde anterior de mortes no período em 24 horas, fora relatado na quarta-feira passada, com 962 óbitos.

O RKI também registrou 22.459 novas infecções por coronavírus no mesmo período de 24 horas.

Lockdown pode ser prorrogado

O recorde de mortalidade diária é registrado duas semanas depois que a Alemanha iniciou um segundo lockdown rigoroso, com fechamento do comércio não essencial, de bares, casas noturnas, teatros, cinemas, academias e restaurantes. Escolas e creches também estão praticamente fechadas, com algumas exceções. As medidas devem permanecer em vigor até 10 de janeiro.

Entretanto, o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, afirmou nesta quarta-feira acreditar que, diante dos números, é possível as restrições sejam prorrogadas.

Uma possível prorrogação ou relaxamento das restrições após 10 de janeiro deve ser decidido em uma reunião entre representantes do governo federal e dos governos estaduais em 5 de janeiro.

Aprovação de vacina

Spahn também disse que espera "uma avaliação rápida e completa" por parte da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) sobre a vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford e a empresa Astrazeneca, depois que os reguladores britânicos deram sinal verde para o imunizante para uso no Reino Unido nesta quarta-feira.

A Alemanha, junto com os outros países da UE, começou sua campanha de vacinação em 27 de dezembro, com idosos e profissionais de saúde em primeiro lugar na fila.

Spahn afirmou que a campanha de vacinação é "a maior da história da Alemanha" e que é um sucesso. Ele informou que nos três primeiros dias cerca de 60 mil pessoas receberam a primeira dose do imunizante, produzido pela parceria entre a alemã Biontech e a farmacêutica americana Pfizer.

