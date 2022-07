Alemanha registra recorde negativo de jovens na população

O percentual da população alemã na faixa etária entre 15 e 24 anos atingiu seu ponto mais baixo desde o início dos registros, em 1950, segundo dados publicados pelo Serviço Federal de Estatísticas da Alemanha (Destatis) nesta segunda-feira (25/07).

Embora a população como um todo tenha crescido, ultrapassando os 83,2 milhões de habitantes pela primeira vez no fim de 2021, apenas 10% desse contingente compunha a faixa etária entre 15 e 24 anos.

Com exceção do ano de 2015, o número e a proporção de jovens na Alemanha vêm caindo continuamente desde 2005 e atingiu seu recorde negativo em 2021, de acordo com os dados do Destatis. O número absoluto de jovens entre 15 e 24 anos também despencou para um recorde negativo de apenas 8,3 milhões no fim do ano.

Os dados estatísticos divulgados nesta segunda-feira marcam uma mudança significativa em relação ao ápice alcançado em 1983, quando o percentual dos jovens entre 15 e 24 anos atingiu 16,7%, em parte graças a chamada geração "baby boomer".

Percentual menor ainda no Leste Alemão

No entanto a situação demográfica varia em toda a Alemanha. Na cidade-estado de Bremen, por exemplo, aqueles entre 15 e 24 anos constituem 11% da população local, enquanto nos estados orientais de Brandemburgo – com 8% – e Saxônia-Anhalt e Mecklemburgo-Pomerânia Oriental – ambos com 8,3% – apresentavam um percentual de jovens muito menor.

De acordo com o Eurostats, a proporção juvenil da população na Alemanha é comparada a de países como Espanha e Áustria, porém consideravelmente abaixo da Irlanda, por exemplo, onde essa faixa etária constitui 12,6% da população. A média na União Europeia é de 10,6%.

