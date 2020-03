Alemanha registra mais de 4,7 mil novos casos de covid-19 num único dia

O número de infecções pelo coronavírus Sars-Cov-2 na Alemanha aumentou em 4.764 desta segunda-feira (23/03) para terça, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI), responsável pelo controle e prevenção de doenças no país. O total de infecções confirmadas é de 27.436, diz o órgão.

Até agora, a Alemanha registrou 114 mortes em decorrência da infecção pelo vírus. Na segunda-feira, as fatalidades somavam 86. O aumento mais pronunciado era esperado, diz o RKI, já que nem todos os órgãos regionais transmitiram os dados atualizados ao instituto no último fim de semana. As informações acabaram sendo atualizadas nesta segunda.

Por outro lado, também na segunda, a curva de contágios na Alemanha parecia estar começando a dar sinais de estabilidade, segundo informações do RKI. O presidente do instituto, Lothar Wieler, disse estar cautelosamente otimista de que as medidas de distanciamento social adotadas na Alemanha em breve começarão a contribuir para a desaceleração da disseminação da covid-19.

"Vemos uma tendência de leve achatamento da curva de crescimento exponencial", disse Wieler em Berlim. Ele ressaltou, entretanto, ainda ser muito cedo para confirmar que isso esteja ocorrendo com 100% de certeza.

Wieler revelou também que o RKI vem detectando desde a segunda-feira passada uma menor mobilidade da população no país, através da avaliação de dados de celulares. "No geral, os movimentos diminuíram, mas isso ainda não é suficiente", afirmou o especialista.

Na segunda-feira, a Alemanha proibiu reuniões de mais de duas pessoas em espaços públicos, ampliando as medidas de contenção da disseminação do coronavírus. O país, porém, não impôs quarentena compulsória aos cidadãos, como foi feito na Itália e na Espanha, por exemplo.

A Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, que atualiza seu mapa de novos registros a cada hora, conta com 29.560 casos na Alemanha, com 126 mortes. No mundo, a plataforma mostra que há quase 384 mil casos confirmados de infecção pelo coronavírus, além de quase 16.600 mortes. A maior parte das fatalidades foi registrada na Itália (6.077), número seguido por China (3.160), Espanha (2.316) e Irã (1.812).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) mostra um total de cerca de 335 mil casos confirmados no mundo nesta segunda-feira, além de cerca de 14.700 mortes.

