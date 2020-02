Alemanha registra dois novos casos de coronavírus

Autoridades alemãs confirmaram nesta terça-feira (25/02) dois novos casos de contágio pelo coronavírus no país. As infecções foram registradas nos estados de Baden-Württemberg e Renânia do Norte-Vestfália e pelo menos uma delas tem relação com o surto na Itália.

De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente com Covid-19 de Baden-Württemberg tem 25 anos e é da região de Göppigen. O homem teria contraído o vírus durante uma viagem a Milão, na Itália. Ao retornar para a Alemanha, ele apresentou sintomas da doença. Ele deve ficar isolado num hospital onde será tratado.

Autoridades estão identificando pessoas que tiveram contato com o doente. Como medida de proteção, será solicitado que indivíduos próximos ao paciente permaneçam em casa, onde serão diariamente examinados.

Pouco depois deste anúncio, um segundo caso foi confirmado, porém, na Renânia do Norte-Vestfália. O paciente de 47 anos está internado em estado grave numa clínica em Erkelenz e deve ser transferido para o Hospital Universitário de Düsseldorf. Sua esposa de 46 anos também apresenta os sintomas do Covid-19, mas ainda é aguardado o resultado do exame que indica a presença do novo coronavírus. Ela também será isolada em Düsseldorf.

O casal é do município de Selfkant, no distrito de Heinsberg, que fica próximo à fronteira da Holanda. Segundo o jornal alemão Aachener Zeitung, o homem infectado teria tido contato com um conhecido que esteve recentemente na China.

"As autoridades responsáveis estão trabalhando intensamente para evitar, na medida do possível, uma propagação do coronavírus", afirmou o secretário estadual da Saúde da Renânia do Norte-Vestfália, Karl-Josef Laumann. Ele não descarta que novos casos sejam registrados, mas ressalta que os serviços de saúde estão preparados para lidar com essa situação.

Com medida de segurança para evitar a propagação do vírus, o distrito de Heinsberg ordenou que todas as escolas e creches da região permaneçam fechadas nesta quarta-feira. Órgãos administrativos também estarão fechados ao atendimento público.

Com os novos casos, o número de infectados na Alemanha subiu para 18. A maioria das infecções, 14, foi registrada na Baviera e outros dois foram pacientes que voltaram da China. A doença, cujo epicentro foi na cidade chinesa de Wuhan, já atingiu 30 países.

A Itália, onde o paciente de Baden-Württemberg possivelmente foi infectado, enfrenta um surto do novo coronavírus. Até terça-feira, 322 casos foram registrados no norte do país e onze pessoas morreram.

Apesar do surto, ministros da Saúde de vários países europeus decidiram manter abertas as fronteiras com a Itália. A reunião de emergência em Roma reuniu representantes da Itália, Alemanha, França, Áustria, Croácia e Suíça.

