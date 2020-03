Alemanha reforça restrições para conter pandemia de coronavírus

A Alemanha anunciou nesta segunda-feira (16/03) novas restrições na vida pública para tentar conter a pandemia de novo coronavírus, entre elas o fechamento de boa parte do comércio e a proibição de viagens turísticas em todo o território. Até o momento, mais de 7.200 casos da Covid-19 foram registrados no país, com 17 mortes.

"Nós precisamos de medidas drásticas para diminuir as infecções", afirmou a chanceler federal, Angela Merkel, em Berlim, enfatizando que "medida mais eficiente" contra o vírus é "aumentar a distância entre as pessoas".

De acordo com Merkel, as restrições que serão implementadas em todo o país visam reduzir os contatos sociais e manter a economia, "na medida do possível", e o sistema de saúde em funcionamento.

O país determinou ainda o fechamento de boa parte do comércio. Apenas supermercados, farmácias, bancos, correios, postos de gasolina, lojas de produtos de higiene e de material de construção continuarão funcionado e, inclusive, poderão ser abertos aos domingos para evitar a aglomeração de pessoas nestes locais.

Restaurantes podem funcionar apenas entre 6h e 18h, se mantiverem uma distância de segurança entre os clientes. Todos os espaços culturais, museus, cinemas, academias, bares, casas noturnas e parques públicos de diversão para crianças também devem permanecer fechados. Foi proibida a realização de cerimônias religiosas, reuniões de associações e viagens de ônibus de longa distância.

A Alemanha recomendou ainda que viagens de turismo pelo país e no exterior sejam canceladas. Foram determinadas restrições de visitas a hospitais e asilos. Turistas também não devem ser mais aceitos em hotéis. As medidas entram em vigor imediatamente.

Merkel pediu que os cidadãos cumpram as recomendações e regras. "São medidas sem precedentes no país", afirmou. A chanceler destacou que haverá controle e disse esperar a compreensão de todos.

Diversos estados alemães já haviam anunciado na semana passada o fechamento de escolas para tentar conter o avanço da pandemia. O país também fechou as fronteiras.

O Instituto Robert Koch, que está coordenado a resposta ao surto, pediu que evitem as chamadas "festas corona", ou seja, festas realizadas em casa devido ao fechamento de bares e casas noturnas. "Fique em casa sempre possível e reduza o contato social o máximo possível", afirmou o vice-presidente do instituto, Lars Schaade.

O estado de Baden-Württemberg, um dos mais atingidos pelo surto, anunciou também o fechamento de todos os aeroportos da sua região.

A restrições de viagens na Alemanha vão de encontro a uma proposta da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que nesta segunda-feira recomendou que o acesso aos países da União Europeia a partir do exterior seja restringido durante 30 dias para conter a propagação do coronavírus.

A medida deverá ser debatida pelos líderes do bloco na cúpula por videoconferência que acontecerá amanhã. As exceções para a entrada seriam para cidadãos da UE em retorno para casa, funcionários da saúde, cientistas que trabalham numa cura para a doença e pessoas que trabalham em um país vizinho e que têm de atravessar a fronteira para fazê-lo.

