Alemanha proíbe grupo neonazista Sturmbrigade 44

O governo da Alemanha proibiu a organização de extrema direita Sturmbrigade 44, acusada de incitação ao ódio, anunciou nesta terça-feira (01/12) o ministro do Interior, Horst Seehofer.

O grupo, que também era conhecido como Wolfsbrigade 44, semeava o ódio e defendia o estabelecimento de um Estado nazista, afirmou o ministro.

A polícia executou ações de busca e apreensão em residências de 13 integrantes da organização nos estados de Hessen, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e Renânia do Norte-Vestfália e apreendeu celulares, computadores, uma baioneta, uma balesta, facas e artigos devocionais e de propaganda.

Membros do grupo reiteradamente se declararam adeptos das ideias de Adolf Hitler e almejaram a criação de um Estado nazista na Alemanha, com a abolição do Estado democrático de direito, disseram as autoridades.

Elas acrescentaram que, apesar de se tratar de um grupo reduzido de algumas dezenas de pessoas, não se pode subestimar o perigo representado por militantes neonazistas que são ativos nas redes sociais.

O número 44 é uma referência à sigla DD, de Divisão Dirlewanger, em referência ao criminoso nazista Oskar Dirlewanger. O logotipo do grupo (uma caveira atravessada por facas) e outros símbolos também foram proibidos.

As autoridades alemãs disseram que o grupo, criado em 2016, tinha estatutos próprios, com uma clara hierarquia, divisão de tarefas e código de conduta, e seus membros usavam termos e conceitos do nazismo.

AS/dpa/epd/efe