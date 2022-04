Alemanha prende quatro por plano de sequestro de ministro

Extremistas de direita e negacionistas da pandemia planejavam raptos e ataques terroristas a estruturas de energia, dizem investigadores. Objetivo final do grupo seria a derrubada do sistema democrático.

Investigadores do estado da Renânia-Palatinado, no oeste da Alemanha, disseram nesta quinta-feira (14/04) ter prendido quatro membros de um grupo de aplicativo de mensagens de extrema direita que visava sequestrar o ministro alemão da Saúde, Karl Lauterbach, além de outras figuras públicas, e promover atentados terroristas no país.

Segundo os investigadores, entre os presos estão cidadãos alemães ligados a grupos negacionistas da pandemia e ao movimento extremista de direita Reichsbürger (cidadãos do Reich), grupo que não reconhece as fronteiras nem as autoridades da Alemanha atual.

Membros do Ministério Público em Koblenz e da polícia em Mainz disseram que um grupo que se autodenomina "Vereinte Patrioten" (Patriotas Unidos) planejava ataques a bomba contra a infraestrutura alemã de energia.

De acordo com o jornal Bild, 12 pessoas em diversos estados alemães estão sendo investigadas em relação com o caso.

Grande blecaute

Os investigadores disseram que o grupo planejava causar um grande blecaute através do ataque a estruturas de fornecimento de energia e imaginava que tais ações permitiriam a derrubada do governo eleito da Alemanha e, em última análise, do sistema democrático.

Foram encontradas diversas armas com os suspeitos, incluindo um fuzil Kalashnikov e munição. Também foram confiscados durante batidas policiais em diversas cidades nesta quarta-feira dinheiro, lingotes de ouro e prata.

A polícia e os promotores também coletaram telefones celulares, sistemas de armazenamento de dados, computadores, documentos pertencentes aos planos do grupo e falsificações de certificados de vacinação e de testes de coronavírus.

As prisões de quarta-feira ocorrem apenas uma semana depois que uma grande operação policial em todo o país levou à prisão de quatro indivíduos importantes. Cerca de 800 policiais invadiram 60 locais ligados aos grupos neonazistas "Atomwaffe Division" (AWD), "Combat 18" (C18) e "Knockout 51" (K51).

