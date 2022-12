Alemanha prende 25 suspeitos de planejar golpe armado

Milhares de policiais realizaram uma série de operações na Alemanha, nesta quarta-feira (07/12), para prender extremistas de direita que planejavam derrubar o Estado com um golpe armado.

Os promotores federais disseram que cerca de 3 mil policiais realizaram buscas em 130 casas, apartamentos e escritórios em 11 dos 16 estados da Alemanha contra apoiadores do movimento de extrema direita Reichsbürger ("Cidadãos do Império Alemão", em tradução literal). Os membros do grupo rejeitam a Constituição alemã do pós-guerra e pedem a queda do governo.

O ministro da Justiça, Marco Buschmann, descreveu as buscas como uma "operação antiterrorista", acrescentando que os suspeitos podem ter planejado um ataque armado contra instituições do Estado.

Os promotores disseram que 22 cidadãos alemães foram detidos sob suspeita de "filiação a uma organização terrorista". Três outras pessoas, incluindo um cidadão russo, são suspeitas de apoiar a organização, afirmaram as autoridades.

A revista Der Spiegel disse que os locais que foram alvos da operação de busca incluem o quartel do Comando de Forças Especiais (KSK), a tropa de elite das Forças Armadas alemãs, na cidade de Calw, no sudoeste do país. No passado, a unidade já fora investigada sobre o suposto envolvimento de alguns soldados com a extrema direita.

Os promotores federais se recusaram a confirmar ou negar se o quartel foi alvo da operação.

Juntamente com as detenções na Alemanha, os promotores disseram que uma pessoa foi detida na cidade austríaca de Kitzbuehel e outra na cidade italiana de Perugia.

Líder tentava contato com russos

Os promotores identificaram os líderes do grupo como Heinrich 13º P. R. e Ruediger v. P., de acordo com as regras alemãs sobre privacidade. A revista Der Spiegel relatou que o primeiro era um conhecido membro de 71 anos de uma pequena família nobre alemã que exibe o título de "príncipe", enquanto o último era um ex-comandante de paraquedistas de 69 anos.

Promotores federais disseram que Heinrich 13º P. R. – a quem o grupo planejava alçar como novo líder da Alemanha – havia contatado autoridades russas com o objetivo de negociar uma nova ordem no país assim que o governo alemão fosse derrubado. Ele teria sido supostamente auxiliado por uma mulher russa, Vitalia B.

"De acordo com as investigações, no entanto, não há indicação de que as pessoas contatadas tenham respondido positivamente ao seu pedido", disseram os promotores.

Outra pessoa detida pela polícia nesta quarta-feira foi identificada pelos promotores como Birgit M.-W. A revista Der Spiegel afirmou que a mulher é juíza em Berlim e ex-parlamentar do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD). O partido está cada vez mais sob escrutínio dos serviços de segurança alemães devido a seus laços com extremistas de direita.

"Suspeitos acreditam em teorias da conspiração"

Os promotores contaram que os detidos formaram no ano passado uma "organização terrorista com o objetivo de derrubar a ordem estatal existente na Alemanha e substituí-la por sua própria forma de Estado, que já estava em vias de ser fundada".

Os suspeitos estavam cientes de que o objetivo só poderia ser alcançado por meios militares e pela força, disseram os promotores. Por isso, o grupo procurava recrutar membros das Forças Armadas alemãs, a Bundeswehr, e da polícia para atingir seus objetivos.

Segundo as autoridades, os membros do grupo acreditavam em um "conglomerado de teorias da conspiração que consistem em narrativas dos chamados Reichsbürger, bem como da ideologia QAnon", de acordo com uma declaração dos promotores.

Eles acrescentaram que os suspeitos também são convencidos de que a Alemanha é atualmente governada por membros de um chamado "Deep State" (Estado profundo, em tradução livre). Afirmações semelhantes e sem fundamento sobre os Estados Unidos foram feitas pelo ex-presidente Donald Trump.

Segundo os membros do grupo, a "libertação" é prometida pela iminente intervenção da "Aliança" – uma aliança secreta tecnicamente superior formada por governos, serviços de inteligência e militares de vários países, incluindo Rússia e Estados Unidos.

Para eles, a luta contra as instituições remanescentes e representantes do Estado, bem como a salvaguarda do poder, deveriam ser assumidas pelo grupo e uma rede em toda a Alemanha de empresas de segurança fundada pela associação.

Para tanto, um governo de transição deveria ser formado pelo grupo, que, segundo seus membros, deveria negociar a nova ordem estatal na Alemanha com os aliados vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, de acordo com a "clássica narrativa dos cidadãos do Império Alemão". Do ponto de vista do grupo, o contato central para essas negociações era atualmente – e exclusivamente – a Rússia.

