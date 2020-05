Alemanha permite visitas transfronteiriças no Dia das Mães

As rígidas regras nas fronteiras da Alemanha foram relaxadas neste Dia das Mães (10/05): entre os "motivos pertinentes para ingresso" considera-se, excepcionalmente, a visita à própria mãe do viajante, se ela reside em território alemão, comunicou a Polícia Federal, com a permissão do ministro do Interior Horst Seehofer.

No entanto as alegações feitas nos controles de entrada devem ser "verossímeis e verificáveis", e o retorno deve ocorrer no mesmo dia. Os guardas de fronteira estão informados e "distribuirão máscaras para o rosto e nariz, como presente às respectivas mães", comunicou o ministério.

Fica igualmente permitida neste domingo a permanência de mães de nacionalidade estrangeira que vivam em outro país e desejem visitar seus filhos na Alemanha.

O social-cristão Seehofer decretou as restrições de ingresso terrestre em meados de março, a fim de reduzir a propagação da doença respiratória covid-19. Deste então, a travessia de fronteira já foi negada mais de 100 mil vezes.

Exceções são feitas a portadores de um "motivo pertinente" para entrada na Alemanha, por exemplo, quem viva ou trabalhe em países fronteiriços. Há dias, sobretudo políticos das regiões de fronteira exigem o fim dos controles, programados para durar pelo menos até a próxima sexta-feira.

AV/dpa,ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter