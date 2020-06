Alemanha mantém medidas de distanciamento para evitar segunda onda

Líderes dos 16 estados alemães e do governo federal se reuniram nesta quarta-feira (17/06) para debater medidas de contenção contra o coronavírus, e decidiram manter a cautela no relaxamento das restrições, que deverá seguir lento e gradual, anunciou a chanceler federal Angela Merkel.

As medidas, que seguem disputas prolongadas entre os representantes dos diferentes estados, ainda precisam ser acordadas com os ministérios federais, o que deve ocorrer em uma segunda rodada de negociações ainda nesta quarta-feira.

Em sua primeira reunião presencial desde 12 de março, os governadores e a chefe de governo concordaram em manter, por período indeterminado, as políticas que determinam o distanciamento social de 1,5 metro em espaços públicos, bem como o uso de máscaras faciais no transporte público e em lojas e supermercados.

"Enquanto não houver vacina, precisamos continuar a conviver com a pandemia", afirmou Merkel em coletiva de imprensa após a reunião com os líderes estaduais.

Segundo a chanceler federal, as medidas de distanciamento, higiene e proteção se provaram eficientes e devem continuar. Ela observou que surtos de infecção foram registrados em localidades onde as medidas de distanciamento não foram cumpridas.

As escolas e creches do país devem retomar suas atividades normalmente após as férias de verão, desde que os números de infecção continuem a diminuir até lá.

Grandes eventos públicos, por outro lado, seguem proibidos até o fim de outubro, a fim de evitar uma segunda onda de infecções no país. O governador da Baviera, Markus Söder, defendeu que esses eventos não podem ser retomados enquanto não for possível garantir medidas de higiene adequadas e redes de rastreio de infecção.

Söder falou em um "alívio com cautela e inteligência". "Somos capazes de deixar as coisas mais fáceis, mas não podemos tomar decisões negligentes", declarou, acrescentando que as restrições impostas nos últimos meses "salvaram milhares, provavelmente dezenas de milhares de vidas".

Merkel também pediu aos alemães que se mantenham cautelosos e cumpram as regras de distanciamento social, mesmo que a taxa de infecções tenha se estabilizado em um nível baixo.

O governador de Brandemburgo, Dietmar Woidke, reiterou que o objetivo principal do governo alemão é "evitar uma segunda onda [de contágio] na Alemanha e, por essa razão, as restrições continuarão sendo necessárias".

Na coletiva de imprensa, Merkel ainda exaltou a grande extensão dos testes de coronavírus disponibilizados à população, bem como o aplicativo de rastreamento lançado pelo governo federal na terça-feira, que avisa se os usuários tiveram contato próximo com indivíduos infectados.

A chefe de governo disse que, com base nos números de download, o app teve um "começo muito bom". O aplicativo é um "marco na luta contra o coronavírus", afirmou, reiterando pedidos para que todos os cidadãos baixem o programa.

A reunião desta quarta-feira vem num momento em que centenas de trabalhadores de um frigorífico no oeste da Alemanha testaram positivo para a covid-19, gerando alerta no país. Pelo menos 657 pessoas foram infectadas até esta quarta-feira, de um total de 983 testes realizados.

O local foi fechado, e cerca de 7 mil pessoas na região do frigorífico, localizado na cidade de Rheda-Wiedenbrück, foram colocadas em quarentena. Vários surtos de coronavírus foram registrados em frigoríficos alemães nas últimas semanas.

Berlim também registrou um surto que chamou atenção, mas em blocos de apartamentos residenciais no bairro de Neukölln. Ao menos 70 pessoas já testaram positivo para o vírus na região, e sete blocos densamente povoados foram postos em quarentena. Todos os moradores das 370 residências afetadas estão proibidos de sair de casa e serão testados.

A Alemanha soma até esta quarta-feira 187.184 casos de coronavírus e 8.830 mortes, segundo o Instituto Robert Koch (RKI). As taxas de infecção estão estabilizadas. Nas últimas 24 horas, foram registrados 345 novos casos e 30 mortes. Mais de 173 mil pacientes se recuperaram.

EK/dpa/rtr/afp/ots

