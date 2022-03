Alemanha lança pacote para aliviar alto custo da energia

A coalizão de governo na Alemanha anunciou nesta quinta-feira (24/03) ter fechado um acordo sobre um pacote de medidas para ajudar temporariamente a população do país a enfrentar os altos custos de energia, exacerbados pela invasão russa da Ucrânia.

As medidas, acertadas durante um encontro que atravessou a madrugada, incluem o pagamento de um bônus de 300 euros (R$ 1,6 mil) para os contribuintes do imposto de renda, uma redução por três meses no imposto sobre o combustível e uma redução por três meses no preço de bilhetes mensais de transporte público.

O governo espera, dessa forma, aliviar o fardo financeiro das pessoas que enfrentam não apenas os altos preços da energia, mas também o aumento da inflação.

Enquanto o bônus de 300 euros será pago através da declaração de imposto de renda, aqueles que recebem benefícios sociais também receberão um complemento de 100 euros (R$ 530).

Dinheiro para famílias com filhos

As famílias com filhos também receberão um pagamento único de 100 euros por criança.

A proposta do Partido Liberal Democrático (FDP), membro da coalizão, de subsidiar combustível diretamente para os consumidores abastecerem seus veículos em postos de gasolina, foi rejeitada pelos outros parceiros da coalizão, o Partido Social-Democrata (SPD) e o Partido Verde.

O ministro das Finanças, Christian Lindner, do FDP, disse que as medidas visam alcançar independência e eficiência energéticas, bem como apoiar os cidadãos que enfrentam os efeitos da guerra da Rússia na Ucrânia. "Isso deve mostrar ao povo deste país que podem confiar em nós para atuar diante desta crise", disse.

Apoio para transportes públicos

O imposto sobre o combustível para veículos será reduzido em 30 centavos de euro por litro para a gasolina e 14 centavos por litro para o diesel.

O governo também fornecerá fundos a organizações regionais de transporte público "para que os estados possam organizar" os subsídios aos passes mensais de transporte público, de acordo com a líder do Partido Verde Ricarda Lang. Tais bilhetes deverão custar 9 euros mensais durante três meses.

Ela ressaltou que o foco deve ser investir "massivamente no transporte público" para torná-lo "mais barato" do que nunca, mesmo que apenas como medida temporária.

md/ek (DPA, Reuters, AFP)