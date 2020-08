Alemanha inicia testes grátis de covid-19 para viajantes

O mês de julho em imagens

China ordena fechamento de consulado americano

A China ordenou o encerramento das atividades do consulado dos Estados Unidos em Chengdu, no sudoeste do país. A medida foi uma retaliação à decisão dos EUA de fechar a representação diplomática chinesa em Houston, no Texas, e aumentou a tensão política que já se arrasta há alguns meses entre as duas maiores potências econômicas do mundo. (24/07)