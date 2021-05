Alemanha fecha site de pornografia infantil com 400 mil usuários

Investigadores alemães deram um duro golpe numa plataforma de pornografia infantil com 400 mil membros que operava na darknet, noticiou a emissora ARD nesta segunda-feira (03/05).

Promotores públicos em Frankfurt afirmaram à emissora que quatro homens com nacionalidade alemã foram detidos em meados de abril e que as investigações continuam. Três residem na Alemanha, e um deles no Paraguai.

A plataforma de nome Boystown funcionava como local para troca de material pornográfico com crianças e tinha cerca de 400 mil usuários de todo o mundo. Ela funcionava desde junho de 2019, com servidores na Moldávia, e foi fechada depois das detenções.

Dos quatro detidos, três — incluindo o residente no Paraguai — eram administradores do site e davam dicas aos usuários sobre como não deixar pistas na internet. O quarto detido era um dos principais usuários da plataforma, de 64 anos e morador de Hamburgo.

Os investigadores disseram que seus trabalhos foram dificultados por a plataforma operar na darknet, onde se pode navegar de forma anônima.

A plataforma Boystown era cerca de quatro vezes maior que a Elysium, que tinha 110 mil usuários e foi fechada em junho de 2017. Na época ela foi considerada uma das maiores plataformas de pornografia infantil. Ela também era operada a partir da Alemanha.

as/lf (ARD)