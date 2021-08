Alemanha fecha embaixada em Cabul

A Alemanha fechou neste domingo (15/08) sua embaixada em Cabul e começou a evacuar seus diplomatas e funcionários, conforme a situação se deteriora drasticamente na capital do Afeganistão com o avanço dos extremistas islâmicos do Talibã.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha emitiu um alerta neste domingo, apelando para que todos os cidadãos alemães deixem o Afeganistão.

O titular da pasta, Heiko Maas, confirmou o fechamento da embaixada em uma mensagem no Twitter e afirmou que todo o pessoal do corpo diplomático foi evacuado para o setor militar do aeroporto de Cabul.

O governo alemão pretende se reunir à tarde "para iniciar medidas imediatas para a segurança e saída do pessoal alemão e outras pessoas em risco no Afeganistão ", acrescentou Maas.

O ministro havia dito anteriormente que Berlim estava preparada para todos os cenários. "A maior prioridade agora é a segurança do pessoal da nossa embaixada. Não vamos arriscar que nosso pessoal caia nas mãos do Talibã", disse Maas ao jornal Bild.

A chanceler federal Angela Merkel e vários membros do governo formaram um gabinete de crise travaram uma crise no sábado para disctuir como repatriar os

funcionários diplomáticos e o pessoal das organizações alemãs assim que ainda estão no Afeganistão.

Segundo a agência de notícias dpa, as Forças Armadas alemãs (Bundeswehr) devem iniciar a evacuaç]ao na segunda-feira.

Vários aviões de transporte A400M devem voar para a capital afegã para retirar as pessoas para a segurança. Paraquedistas devem garantir a segurança da operação.

A ministro da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, havia declarado no sábado que ela não poderia fornecer qualquer informação sobre os detalhes operacionais da

operação.

Em vista do rápido avanço do Talibã, Kramp-Karrenbauer também disse: "Agora é uma prioridade absoluta trazermos essas pessoas com segurança para a Alemanha."

O Talibã capturou a cidade de Mazar-e Sharif no sábado, após conquistar grandes áreas do país em questão de dias. Até algumas semanas atrás, um grande campo de campo da Bundeswehr estava localizado em Mazar-e Sharif.

Em junho, a Alemanha concluiu a retirada de suas tropas do Afeganistão, após 20 anos de destacamento. Mais de 150 mil soldados alemães foram enviados ao Afeganistão ao longo das últimas duas décadas, muitos deles servindo mais de uma vez. Ao todo, 59 militares alemães morreram no país durante a missão.

jps (dpa, DW)