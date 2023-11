Alemanha faz nova operação contra grupo conspiracionista

Houve ações de busca e apreensão em oito estados contra membros do Reichsbürger, movimento extremista que rejeita o Estado. Grupo é suspeito de organizar ações de sabotagem contra órgãos públicos via Telegram.

Em mais uma ofensiva contra o movimento Reichsbürger, a polícia e o Ministério Público alemães deflagraram nesta quinta-feira (23/11) uma operação em oito estados contra suspeitos de organizarem ações de sabotagem contra órgãos públicos por meio do aplicativo de mensagens Telegram.

Segundo as investigações, membros do grupo movimento extremista de direita teriam tentado obstruir e incapacitar órgãos públicos inundando-os com mensagens.

As autoridades monitoram desde 2021 canais de Telegram por onde circulam narrativas conspiratórias típicas do grupo – os Reichsbürger (Cidadãos do Império Alemão, em tradução literal) negam a existência da Alemanha do pós-guerra e de sua ordem democrática, pregam que o Estado atual não passa de uma construção administrativa ainda ocupada pelas potências ocidentais (EUA, Reino Unido e França) e creem um Império Alemão conforme as fronteiras de 1937.

A partir de agosto de 2021, esses grupos teriam passado a oferecer, pelo Telegram, "ajuda" a "vítimas do Estado".

Um homem de 58 anos, preso em novembro de 2021, já foi identificado como operador dos grupos pelos investigadores, que agora procuram outros suspeitos de integrar uma organização criminosa.

Nesta quinta, cerca de 280 agentes revistaram 20 apartamentos na Baviera, em Baden-Württemberg, Brandemburgo, Hamburgo, Hessen, na Renânia do Norte-Vestfália e em Schleswig-Holstein. Foram apreendidos laptops, celulares e uma pistola de efeito moral.

Em outubro, outra operação contra os Reichsbürger levou à prisão de cinco suspeitos.

Quem são os Reichsbürger

Os autoproclamados Reichsbürger – referência ao império fundado em 1871 – são vários pequenos grupos e indivíduos, localizados principalmente nos estados de Brandemburgo, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e Baviera.

Os integrantes rejeitam a autoridade dos entes governamentais da Alemanha, recusam-se a pagar impostos e imprimem seus próprios passaportes e carteiras de motorista. Também produzem camisetas e bandeiras para fins publicitários.

Eles desconsideram, ainda, o fato de que tal atividade é ilegal, sem reconhecimento das autoridades alemãs. Em seus sites, anunciam com orgulho sua intenção de "continuar a luta contra a República Federal da Alemanha".

O Departamento Federal de Proteção da Constituição, serviço secreto responsável por coibir ameaças à segurança interna da Alemanha, estima que 23 mil pessoas pertençam à cena dos Reichsbürger ou "Autônomos" – outra denominação que, na prática, também rejeita o Estado e a ordem democrática alemã ou seus representantes eleitos.

Esses dois grupos estariam se tornando mais populares e mais radicais: em 2021, eram 21 mil e foram associados a 1.011 crimes; em 2022, esses números passaram a 23 mil e 1.358, segundo estatísticas da Proteção da Constituição. Parte de seus apoiadores também é reconhecida como de extrema-direita pelo órgão.

ra (dpa, AFP, ots)