Alemanha entregará 15 tanques Gepard para a Ucrânia em julho

A Ucrânia receberá 15 tanques antiaéreos alemães do modelo Gepard em julho, segundo informou um porta-voz do Ministério da Defesa alemão nesta sexta-feira (20/05). Além da entrega dos armamentos, a Alemanha treinará militares ucranianos e fornecerá quase 60 mil munições, segundo a agência de notícias dpa.

O anúncio ocorreu após uma reunião entre os ministros da Defesa de ambos os países, Christine Lambrecht, da Alemanha, e Oleksii Resnikov, da Ucrânia.

Lambrecht destacou que o Gepard é uma arma "eficaz" e com um "considerável efeito de dissuasão [...] para a proteção de críticas infraestruturas [nas cidades ucranianas]".

O governo alemão já havia anunciado que enviaria os tanques Gepard no dia 26 de abril. Dois dias depois, o Parlamento alemão aprovou a medida.

Os blindados deverão vir dos estoques da empresa de armamento Krauss-Maffei Wegmann (KMW), que reformou os tanques e informou que um total de 50 podem ser colocados à disposição.

Originalmente, o Gepard foi desenvolvido para fornecer à Bundeswehr (Forças Armadas da Alemanha) proteção contra aeronaves de voo baixo e helicópteros de combate e também pode ser usado contra alvos em solo.

Ele foi produzido nos anos 1970 e também teve unidades repassadas para Holanda e Bélgica. A Bundeswehr aposentou o modelo há cerca de uma década. No âmbito da Otan, o sistema de defesa aérea ainda é utilizado pela Romênia.

Ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, disse que o Gepard é eficaz para proteger a infraestrutura de cidades ucranianas Foto: Office of the Kosovo Prime Minister

Como funciona o Gepard?

Os tanques Gepard, que em alemão significa "chita", têm duas metralhadoras idênticas de 35mm que podem ser usadas contra aviões e helicópteros em altitudes de até 3,5 mil metros.

O armamento pode ser bastante útil para as forças ucranianas, já que foi projetado especialmente para combater ataques de helicópteros, como o russo-soviético Mil Mi-24.

Ele também é eficaz contra alvos terrestres, como veículos de infantaria e tanques utilizados para transporte. No entanto, seria vulnerável a tanques de guerra devido ao calibre das metralhadoras, relativamente pequeno.

As armas alemãs a caminho de Kiev

A confirmação de que a Alemanha repassaria armas ao exército ucraniano ocorreu depois de muita pressão e de uma mudança de postura política da Alemanha no contexto da guerra – e após décadas de relativo distanciamento de conflitos que envolviam parceiros internacionais.

Desde a aprovação do repasse de armamentos pelo Bundestag, em 28 de abril, o país se comprometeu a enviar diversos sistemas à Ucrânia.

Sete obuses, sistemas de artilharia que podem atingir alvos a até 40 quilômetros de distância, serão entregues pela Alemanha Foto: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Isso inclui, por exemplo, sete obuses, um sistema de artilharia montado sobre um veículo de movimento rápido, com canhões que podem atingir alvos a até 40 quilômetros de distância com precisão. Desde o início de maio, cerca de 60 soldados ucranianos estão na Alemanha para o treinamento desse sistema.

As outras armas a serem enviadas pela Alemanha são 500 mísseis antiaéreos portáteis Stinger, armamentos contra tanques e outros de menor porte.

A Ucrânia, porém, reclama que a Alemanha está demorando demais para entregar as armas, principalmente as maiores.

Depois que a Rússia disse que mudaria o foco da guerra para a região de Donbass, no leste do país, a Ucrânia tem insistido que o Ocidente forneça tanques de movimentação rápida e artilharia de longo alcance, a fim de obter sucesso contra as investidas russas.

gb/cn (dpa, Reuters)