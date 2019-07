Alemanha, diversidade e história

A Alemanha se situa no centro da Europa. Ela tem fronteiras com a Dinamarca, a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França, Suíça, Áustria, República Tcheca e Polônia. A capital federal é Berlim.

Entre os Alpes e o mar

Rio Danúbio na cidade de Passau

Mais de 83 milhões de pessoas vivem entre os mares do Norte e Báltico, ao norte, e os Alpes, no sul do país, que é cortado por várias cadeias montanhosas. Entre seus principais rios estão o Reno, o Danúbio, o Elba e o Oder.

O maior número de lagos se concentra no nordeste, no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e na região pré-alpina. As costas, no norte, são pontilhadas por numerosas ilhas. As principais áreas de concentração demográfica são Berlim, Hamburgo, Munique, e as regiões do vale do rio Ruhr e na área onde se encontram os rios Reno e Meno, nas cidades de Colônia e Frankfurt.

Consequências da Segunda Guerra Mundial

Após a Segunda Guerra Mundial e o regime nazista, as potências vencedoras dividiram o país. A República Federal da Alemanha (RFA) foi fundada em 23 de maio de 1949, com a proclamação da Lei Fundamental (Constituição).

O lado ocidental do país atravessou o assim chamado "milagre econômico", também graças aos aliados ocidentais. Principal motor dessa recuperação foi a região do Ruhr, com suas indústrias carvoeira e siderúrgica.

Júbilo pela reunificação

Por sua vez, a parte oriental, a República Democrática Alemã (RDA) foi ocupada pelos soviéticos e integrada ao hoje extinto Bloco Comunista. Somente após o colapso dos Estados comunistas e a queda do Muro de Berlim, ambas as partes do país foram reunificadas, em 3 de outubro de 1990.

Com base nas lições do passado, os elaboradores da Lei Fundamental consideraram importante fixar no texto constitucional, de forma inalterável, a ordem fundamental liberal-democrática, o princípio do Estado de direito e a divisão dos poderes.

Da mesma forma, os direitos fundamentais e civis e o princípio do federalismo estão ancorados na Constituição. Isso tem o objetivo de impedir tanto o abuso de poder por parte dos governantes quanto o esvaziamento de direitos, barrando a todo custo os caminhos para a ditadura.

Sociedade e cultura

Várias gerações de imigrantes no país

A Alemanha dispõe de uma cena artística, musical, teatral e literária variada e que se desenvolveu ao longo da história. Os velhos mestres são hoje tão apreciados quanto os novos talentos.

A sociedade alemã se encontra em transformação, com um deslocamento da estrutura etária: enquanto os idosos alcançam idades cada vez mais avançadas, nascem cada vez menos crianças. Paralelamente, nos últimos 50 anos a Alemanha se transformou num país de imigrantes: 11% da população não têm passaporte alemão e mais de 23% da população total têm histórico de migração (segundo dados da BPP, Central Alemã de Formação Política).

A Alemanha em números:

População: 83.019,2 milhões (2018)

Área: 357.092 km2

Capital: Berlim

Data de fundação: 23 de maio de 1949

Setores econômicos mais importantes: indústria automobilística, engenharia mecânica, química.

