Alemanha deve prorrogar lockdown devido a variantes do coronavírus

O governo alemão pretende estender até março o lockdown em vigor no país, segundo informações divulgadas pela imprensa nesta terça-feira (09/02). A prorrogação da medida foi proposta num documento que será debatido numa reunião da chanceler federal Angela Merkel com os governadores dos 16 estados, marcada para quarta-feira.

A extensão do lockdown ocorre, principalmente, devido à preocupação com as novas variantes do coronavírus. "Considerando as mutações do vírus, os passos para flexibilizar as restrições precisam ser cuidadosos e graduais para evitar colocar em risco a redução bem-sucedida das infecções", afirma o documento, obtido pela DW.

As autoridades consideram a reabertura de creches e escolas como prioridade, segundo o texto. Em relação à lenta campanha de vacinação, o governo continua "otimista que todos os cidadãos terão acesso à vacina até o final do verão [europeu], no máximo".

Lockdown se mostrou eficaz

O documento destaca ainda que as medidas restritivas em vigor têm ajudado a reduzir consideravelmente o número de novas infecções.

Pela primeira vez desde o fim de outubro, a incidência de casos de covid-19 por 100 mil habitantes, na média de sete dias, ficou abaixo de 80 no país. A meta do governo é levar esse índice para um patamar abaixo de 50, permitindo que as cadeias de infecção possam ser rastreadas novamente.

As autoridades devem ainda manter as restrições de contato para evitar que as variantes do coronavírus originárias do Reino Unido, África do Sul e Brasil se espalham no país.

Lothar Wieler, presidente do Instituto Robert Koch (RKI), agência governamental alemã para o controle e prevenção de doenças infecciosas, afirmou no início deste mês que as três novas cepas já foram identificadas na Alemanha. Segundo ele, essas mutações tornaram a pandemia mais perigosa, pois dados de Reino Unido, Holanda e Dinamarca indicaram que as variantes podem levar a casos mais graves da doença.

A cepa brasileira, originária do estado do Amazonas, foi identificada pela primeira vez na Alemanha no fim de janeiro, em uma passageira assintomática que veio do Brasil e testou positivo para a covid-19 ao chegar ao país europeu. Uma análise de laboratório revelou que se tratava da variante brasileira.

O documento diz ainda que os governos federal e estaduais devem decidir os próximos passos para a reabertura do comércio nas próximas semanas. A flexibilização será baseada no número de novas infecções em cada região, entre outros fatores.

Terceira prorrogação

Essa será a terceira prorrogação do atual lockdown, que inicialmente estava previsto para chegar ao fim em 10 de janeiro. Com isso, bares, restaurantes, hotéis, academias de ginástica, cinemas, teatros e diversos estabelecimentos comerciais deverão seguir fechados.

O lockdown de 16 de dezembro foi imposto após uma tentativa de bloqueio parcial no início de novembro, que não conseguiu conter a explosão de casos na Alemanha. Na ocasião, o comércio e as escolas permaneceram abertos, enquanto foram impostas severas restrições a shows, hotéis e academias de ginástica.

Mas nem as medidas mais rígidas impostas a partir da segunda metade de dezembro surtiram o efeito esperado. No último mês de 2020, a Alemanha teve o maior número de mortes desde o início da pandemia, chegando a registrar recordes de mais de mil óbitos por dia, além de um forte aumento no número de infecções. A situação levou várias lideranças políticas a pedirem a ampliação das medidas de contenção.

A reabertura das escolas e jardins de infância havia se tornado um dos pontos mais debatidos entre as lideranças políticas do país. Novos estudos afirmam que o coronavírus se espalha com maior intensidade nas escolas do que se pensava inicialmente.

Nesta terça-feira, a Alemanha registrou mais 481 mortes associadas à covid-19, elevando o total para 62.156 desde o início da pandemia. O país contabilizou 3.379 infecções em 24 horas, o que fez o número de casos acumulados passar de 2,2 milhões.

A Alemanha iniciou no fim de dezembro sua campanha nacional de vacinação. Até o momento, mais de 2,3 milhões dos 83 milhões de habitantes do país receberam pelo menos a primeira dose da vacina.

cn/ek (DW, ots)