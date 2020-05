Alemanha começa a reabrir academias

Com o alívio na Alemanha das medidas restritivas implementadas devido à pandemia do coronavírus, também foram atenuadas as restrições à prática esportiva. No entanto, há um imenso espectro de atividades esportivas: com ou sem contato físico, individual ou por equipe, ao ar livre ou em ambientes fechados. Para cada modalidade, há regras distintas. Mas onde se encaixam as academias?

Durante toda a crise do coronavírus – mesmo quando vigorava o confinamento e distanciamento social absoluto em toda a Alemanha – o exercício físico era permitido e visto como uma atividade essencial e as pessoas foram autorizadas e deixar suas casas para se exercitarem.

No entanto, centros esportivos, agremiações, piscinas e academias foram obrigados a fechar em meados de março, numa tentativa de retardar a propagação do Sars-Cov-2. Modalidades de equipe também foram proibidas.

Na mais recente etapa de redução das restrições do cotidiano, o governo federal alemão anunciou na semana passada que o exercício ao ar livre em pequenos grupos e que não envolve contato físico seria permitido novamente.

Assim como é o caso nas áreas de educação, saúde e cultura, o esporte também é responsabilidade dos estados, e não do governo federal. Embora em casos sérios como este da pandemia do coronavírus há um alinhamento entre Berlim e os 16 estados alemães, mas, de fato, cada estado possui autonomia para adotar as suas próprias regras.

Por exemplo, na Baviera, "esportes individuais sem contato e com distanciamento", como tênis, atletismo, golfe, vela ou equitação, são permitidos desde 11 de maio. O golfe, por exemplo, é permitido na Renânia Palatinado desde 20 de abril, ou desde 7 de maio na Renânia do Norte-Vestfália.

Unânime em todos os estados: vestiários e áreas de confraternização seguem fechados. Em geral, as autoridades estão particularmente preocupadas com o esporte de alta intensidade e vestiários como locais de alta propagação do novo coronavírus.

E quanto a academias e outros centros esportivos?

O cronograma para a abertura de academias, centros de dança, academias de escalada e instalações similares também está sendo decidido regionalmente. A Renânia do Norte-Vestfália permitiu que as academias reabrissem sob condições estritas a partir de segunda-feira, 11 de maio. O estado de Hessen deve liberar as academias a partir de 15 de maio.

Já no estado de Baden-Württemberg e na cidade-estado Hamburgo as academias devem abrir somente no final de maio, ainda sem data fixa. Nos outros estados alemães, as academias permanecerão fechadas, por enquanto.

Ou seja, dos 16 estados alemães, apenas a Renânia do Norte-Vestfália permitiu a reabertura das academias. No entanto, as instalações operam sob regras rígidas, emitidas pelo governo estadual e baseadas em recomendações da Associação da Indústria Alemã de Fitness e Saúde (Difg).

Não pode haver mais de um cliente por sete metros quadrados de espaço na academia. Usuários da academia devem lavar ou desinfetar as mãos após entrar na academia. Para permitir o rastreamento em eventual contágio, os dados de contato dos clientes, os horários de entrada e de saída da academia são documentados. O uso de chuveiros, piscinas, saunas e solários segue proibido. Os vestiários podem ser usados apenas para a guarda de itens particulares dos clientes em armários. Não é permitida a prática de esportes com contato físico inevitável.

Estão proibidos também treinamentos de resistência de alta intensidade. Para as aulas, o acesso à sala deve ser regulado para que haja uma distância mínima de 2 metros entre cada pessoa. Os equipamentos devem ser colocados ou isolados de tal forma que a distância entre duas peças seja de pelo menos 3 metros. E todos os equipamentos esportivos e outras superfícies de contato devem ser limpos após cada uso. Além disso, os usuários devem ser informados de todas as regras de conduta.

