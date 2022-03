Alemanha cogita instalar escudo antimíssil, diz jornal

"Bild am Sonntag" afirma que governo de Olaf Scholz estaria interessado em comprar sistema "Domo de Ferro" fabricado em Israel. Custo seria de 2 bilhões de euros e sistema poderia estar em operação em 2025.

O governo alemão estaria analisando a possibilidade de instalar um escudo antimísseis sobre todo o território do país, revelou a edição deste domingo (27/03) do jornal alemão Bild am Sonntag.

Segundo a reportagem, a possibilidade foi levantada em uma reunião recente entre o chanceler federal da Alemanha, Olaf Scholz, e o inspetor-geral das Forças Armadas Alemãs (Bundeswehr), Eberhard Zorn, sobre o uso dos 100 bilhões anunciados para financiamento reservado ao exército.

O Bild informou que a discussão sobre a aquisição de um "Domo de Ferro" (Iron Dome) se concentrou especificamente no sistema Arrow 3 , produzido por Israel. Segundo o jornal, uma decisão ainda não havia sido tomada, mas o governo dos social-democratas seria a favor da compra.

"Devemos nos proteger melhor contra a ameaça da Rússia. Para fazer isso, precisamos de um escudo antimísseis em toda a Alemanha rapidamente", teria dito o relator-geral do comitê de orçamento do Ministério da Defesa, Andreas Schwarz, segundo o Bild. "O sistema israelense Arrow 3 é uma boa solução", acrescentou.

O sistema custaria cerca de 2 bilhões de euros, segundo informações de segurança citadas pelo jornal, e poderia estar em operação já em 2025.

No ano passado, existiam 10 sistemas móveis Domo de Ferro em uso em Israel. Foto: Amir Cohen/REUTERS

O que é o Iron Dome

O Domo de Ferro israelense provou ser eficaz em maio do ano passado, em mais uma escalada nos conflitos entre Israel e a Faixa de Gaza.

Uma bateria do Domo de Ferro consiste em uma unidade de radar e um centro de controle que pode detectar projéteis logo após seu lançamento e calcular sua trajetória e alvo. O sistema leva apenas alguns segundos para fazer a detecção, fator crucial, pois, dependendo da proximidade das pessoas da Faixa de Gaza, elas podem ter apenas de 15 a 90 segundos para buscar abrigo.

Uma bateria também tem três ou quatro lançadores de foguetes com 20 mísseis cada, caso os projéteis sejam direcionados para áreas povoadas. Os mísseis interceptores podem ser manobrados no ar. No entanto, eles não são projetados para atingir um projétil que se aproxima, mas para explodir perto dele e destruí-lo no processo. A queda de detritos, portanto, ainda pode causar danos consideráveis.

No ano passado, existiam 10 sistemas móveis Domo de Ferro em uso em Israel. De acordo com seu fabricante, Rafael Advanced Defense Systems, uma única bateria pode proteger uma cidade de médio porte e interceptar foguetes disparados de no máximo 70 quilômetros de distância.

O Domo de Ferro foi projetado para interceptar foguetes de curto alcance e é usado para complementar outros sistemas de Israel. O chefe da Organização de Defesa de Mísseis de Israel, Moshe Patel, disse que mais de 2.400 projéteis foram interceptados em 10 anos.

Bild é bloqueado na Rússia

As autoridades russas disseram neste domingo que bloqueariam o jornal Bild, tornando o tabloide alemão um dos mais recentes meios de comunicação ocidentais a serem censurados por Moscou, enquanto o Kremlin busca controlar a narrativa sobre a guerra na Ucrânia.

O Bild está publicando reportagens em russo sobre a guerra em seu site. O regulador de comunicações e mídia russo Roskomnadzor disse que bloqueou o site a pedido de um promotor.

O editor-chefe do jornal, Johannes Boie, afirmou que a decisão de bloquear o site do Bild na Rússia confirma o "trabalho jornalístico pela democracia, liberdade e direitos humanos" feito pelo periódico.

As autoridades russas também bloquearam o acesso a sites de mídia estrangeira, incluindo a alemã Deutsche Welle, a BBC do Reino Unido, a Euronews, a Voice of America, financiada pelo governo dos EUA, e a Radio Free Europe/Radio Liberty.

