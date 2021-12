Alemanha bloqueia transmissões de canal estatal russo

A operadora de satélite europeia Eutelsat suspendeu nesta quarta-feira (22/12) a transmissão do canal em língua alemã da emissora estatal russa RT, afirmaram reguladores alemães.

A decisão ocorreu após autoridades da Alemanha afirmarem que a RT lançou transmissões ao vivo no país sem ter uma licença prévia, o que levou a Eutelsat, com sede em Paris, a removê-la da lista de canais transmitidos por seu satélite.

"A transmissão é em alemão e tem como alvo o mercado da Alemanha", disse uma autoridade de transmissão da capital alemã, Berlim, onde a RT tem escritórios. "Ela [a RT] não solicitou uma licença de transmissão e nenhuma foi emitida."

RT classifica a ação como 'ilegal'

"Consideramos as ações do regulador alemão ilegais e estamos convencidos de que esta decisão será revista em tribunal", disse um comunicado da RT.

A emissora afirma ter uma licença sérvia para transmissão a cabo e via satélite, insistindo que essa autorização permite a transmissão na Alemanha, de acordo com a legislação europeia. Uma tentativa anterior da emissora de receber uma licença via Luxemburgo falhou.

Em declarações à RT, o ministro do Exterior russo, Sergei Lavrov, alertou que Moscou poderá retaliar "se esta situação inaceitável continuar". Um dia antes, o presidente russo, Vladimir Putin, pediu o fim da "discriminação" contra a RT.

Um sindicato de jornalistas da Rússia criticou o regulador de mídia alemão e disse que ele cometeu "um ato direto de censura e uma violação dos direitos da mídia ao livre fluxo de informações".

O sindicato acrescentou que a mudança foi politicamente motivada e violou "não só os direitos dos jornalistas, mas também dos telespectadores da RT que estão privados do acesso às fontes de informação".

Ocidente vê RT como porta-voz do Kremlin

A RT, uma empresa estatal e que antigamente era chamada de Russia Today, é reiteradamente criticada pela maioria dos governos ocidentais como instrumento de propaganda do Kremlin por supostamente difundir teorias da conspiração e desinformação por ordens do Estado russo.

Desde que foi fundada em 2005, a emissora se expandiu para vários idiomas, incluindo inglês, espanhol e árabe.

O canal em alemão da RT, lançado na última quinta-feira, já foi banido pelo YouTube, mas ainda pode ser assistido ao vivo em seu próprio site.

A RT transmite regularmente notícias que são amplamente vistas como simpáticas à política externa russa e tende a dramatizar notícias de países que têm tensões com o Kremlin.

O título de um artigo de opinião do site da RT nesta quarta-feira era "Do coronavírus à guerra civil?" e tematizava a vacinação obrigatória contra covid-19 na Alemanha.

A decisão desta quarta-feira de suspender a transmissão da RT em alemão ocorre em meio ao aumento de tensões entre o Ocidente e Moscou em relação à atividade militar russa na fronteira com a Ucrânia.

fc (AFP, Reuters, epd, ots)