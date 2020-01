Alemanha bane grupo neonazista Combat 18

O ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, baniu nesta quinta-feira (23/01) a associação extremista de direita Combat 18 Deutschland.

Mais de 200 policiais realizaram buscas nas casas de membros do grupo em seis estados do país (Brandemburgo, Hesse, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Renânia do Norte-Vestfália, Renânia-Palatinado e Turíngia). Foram apreendidos celulares, laptops, equipamentos de armazenamento de dados, roupas, itens de devoção ao nazismo e materiais de propaganda, entre outros.

"A proibição de hoje é uma mensagem clara: o extremismo de direita e o antissemitismo não têm lugar em nossa sociedade", declarou Seehofer.

Pedidos de banimento do grupo ganharam força desde o assassinato do político alemão Walter Lübcke, perto de Kassel, em junho de 2019. Acredita-se que o suspeito do assassinato possa ter mantido contato com membros do Combat 18. A Europol, a agência de polícia da União Europeia, também alertou que o grupo representava uma ameaça a todo o continente.

"A série de assassinatos do NSU [célula terrorista de extrema direita que matou dez pessoas entre 2000 e 2007], o horrível assassinato de Walter Lübcke e o ato terrorista em Halle no ano passado nos mostraram de maneira brutal que o extremismo de direita e o antissemitismo representam uma ameaça significativa à nossa sociedade livre", disse Seehofer.

"A Lei Fundamental Alemã [Constituição] nos coloca uma espada afiada nas mãos com a proibição de associações, a fim de proteger efetivamente nossa ordem democrática e nosso sistema de valores", acrescentou.

O que é o Combat 18

O Combat 18 é uma organização neonazista fundada no Reino-Unido em 1992. O número 18 corresponde à primeira e à oitava letras do alfabeto – A e H –, as iniciais de Adolf Hitler.

Nos anos 2000, o grupo foi classificado como extremista de direita na Alemanha e acredita-se que haja cerca de 20 membros da organização no país. O lema do grupo é "o que for preciso".

Na Alemanha, o grupo é liderado por Stanley Röske, 43 anos, de Kassel, e Robin Schmiemann, 35 anos, de Dortmund. Schmiemann já foi preso por atirar em um tunisino.

Esta é a 18ª associação extremista de direita a ser proibida por um ministro do Interior Alemanha. A mais recente havia sido a Weisse Wölfe Terrorcrew, banida em fevereiro de 2016.

LE/rtr/dpa/afp/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter