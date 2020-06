Alemão é suspeito por desaparecimento de Madeleine

Pouco mais de 13 anos após o desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em Portugal, o Departamento Federal de Investigações (BKA) da Alemanha anunciou nesta quarta-feira (03/06) que está investigando um alemão de 43 anos suspeito de envolvimento no caso. As autoridades alemãs abriram um inquérito por homicídio.

O suspeito está preso por outro crime. Além de ter passagem por tráfico de drogas, ele foi condenado diversas vezes por crimes sexuais, inclusive contra crianças, e estava na região portuguesa do Algarve, onde Madeleine desapareceu, quando o crime ocorreu. O alemão teria vivido regularmente no Algarve entre 1995 e 2007, entre outros, numa casa que fica entre Lagos e Praia da Luz.

"Durante esse período, ele trabalhou em diversas ocupações na região Lagos, entre outros no setor da gastronomia", afirmou o BKA em nota. Um porta-voz do departamento também participou de um programa de televisão da emissora pública ZDF e pediu a ajuda da população para solucionar algumas lacunas sobre o crime. Dados de celular mostram que o suspeito estava na Praia da Luz próximo ao horário e local do crime.

O porta-voz pediu que telespectadores comunicassem qualquer informação que pode ser relevante para o caso e divulgou a fotografias de dois automóveis usados pelo suspeito na época, uma van e um jaguar, que foi transferido para um novo proprietário um dia após o sumiço da menina. A polícia quer descobrir ainda com quem o suspeito conversou por telefone na noite do crime.

Segundo a Scotland Yard, na época, o suspeito de 1,80 metro de altura tinha um cabelo curto e loiro. Anos de trabalho conjunto entre as polícias britânica, portuguesa e alemã levaram a identificação do suspeito. Uma denúncia sobre um alemão que vivia na Praia da Luz, que autoridades receberam após o décimo ano do desaparecimento, foi o estopim do atual inquérito.

Apesar de o BKA estar investigando o caso como homicídio, a Scotland Yard ressaltou que continua tratando o crime como desaparecimento.

Madeleine desapareceu no dia 3 de maio de 2007 na Praia da Luz, onde passava férias com a família. A menina de três anos de idade estava no quarto de hotel com os dois irmãos menores enquanto os pais jantavam em um restaurante. Por volta das dez horas da noite, a mãe percebeu que sua filha havia sumido, enquanto os meninos, então com dois anos, ainda dormiam no apartamento.

O caso gerou comoção mundial e chegou a envolver altas autoridades de Portugal e do Reino Unido. Os pais da menina, Kate e Gerry McCann, sempre afirmaram que a filha foi raptada. Eles chegaram a ser suspeitos pelo desaparecimento.

"Tudo o que sempre quisemos foi encontrá-la para trazer à luz a verdade e para que os responsáveis paguem na justiça. Nunca vamos perder a esperança de encontrar Madeleine viva, mas não importa o que será descoberto, precisamos saber para encontrar a paz", disseram os pais da menina num comunicado divulgado pela Scotland Yard.

CN/dpa/afp/ots

