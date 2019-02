Alemães desenvolvem exame de sangue para detectar câncer de mama

Em 2018, cerca de 627 mil mulheres morreram de câncer de mama em todo o mundo, o equivalente a 15% das mortes por câncer no período, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Espera-se que, a partir de agora, a taxa caia, já que pesquisadores alemães desenvolveram um teste para aprimorar a detecção precoce de câncer de mama.

Estudiosos de medicina do hospital da Universidade de Heidelberg, no sul da Alemanha, dizem ter criado um teste sanguíneo que pode identificar de forma confiável se uma paciente tem câncer de mama.

O teste, apelidado de HeiScreen, pode detectar câncer no sangue até antes de a doença se tornar visível à tecnologia vigente de mamografia, afirmou o diretor do estudo, Christof Sohn, em declaração.

O diagnóstico precoce é crucial para reduzir as taxas de morte por câncer de mama e garantir que as pacientes recebam tratamento a tempo. Com a detecção antecipada, a chance de recuperação completa é de 95%.

Melhorar métodos existentes

O teste não foi desenvolvido para substituir métodos convencionais de diagnóstico. Atualmente, as principais técnicas de detecção do câncer de mama são mamografias, ultrassonografias e ressonâncias magnéticas.

Segundo os pesquisadores, o HeiScreen deverá complementar esses métodos, mas será "um fardo muito menor para as mulheres" por não ser doloroso, custar menos e não expor as pacientes a radiação. Os especialistas apontam que o teste pode ser usado para detectar também câncer nos ovários.

O exame sanguíneo também é uma alternativa viável para pessoas cujas glândulas mamárias têm tecido denso e não conseguem obter resultados eficazes com mamografias. O teste serve ainda para aquelas que não podem ser submetidas a exames clínicos tradicionais por razões médicas.

São necessários apenas alguns milímetros de sangue (de uma seringa) para o teste, que pode ser realizado por clínicos gerais. Os pesquisadores esperam que o procedimento não invasivo encoraje mais mulheres a fazerem o exame.

Novo teste pode detectar câncer de mama até antes de doença ser visível em mamografia

Exame preciso

Com base num procedimento de biópsia líquida, os especialistas de Heidelberg não inventaram uma nova forma de detectar o câncer, mas refinaram um método já existente para identificar especificamente o câncer de mama. Nos últimos 12 meses, examinaram cerca de 900 mulheres, 500 das quais eram pacientes de câncer de mama. As outras 400 eram pacientes saudáveis.

Segundo Christof Sohn, que dirigiu o estudo, a maior vantagem do teste de sangue é que ele reage muito sensivelmente, especialmente em mulheres com menos de 50 anos. Em jovens, o exame tem uma taxa de precisão de 86%. Em pacientes com mais de 50 anos, a taxa de exatidão cai para 60%.

Além de exames de câncer, o HeiScreen também poderia ser desenvolvido para uso em detecção de metástases ou câncer recorrente no futuro. No longo prazo, serviria para monitorar o tratamento do câncer.

O teste deverá ser lançado no mercado ainda neste ano.

Pesquisadores na Austrália e nos Estados Unidos também vêm trabalhando num teste sanguíneo de câncer chamado CancerSEEK. O exame tem uma taxa de exatidão de 70% e detecta oito tipos diferentes de câncer.

