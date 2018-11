Aleitamento materno é destaque no Futurando

Logo após o nascimento, por instinto o bebê busca pelo peito da mãe. O aconselhável é que a amamentação seja já na primeira hora porque estimula hormônios importantes. Por exemplo, os responsáveis por fazer com que a mãe produza leite. Além do mais, a amamentação em si faz bem para os dois lados. Para o recém-nascido e para a mãe, como você confere na edição desta semana do Futurando.

Você já se perguntou por que algumas crianças são a cara do pai e outras a cara da mãe? E outras ainda não se parecem com ninguém da família? Tem também casos em que filhos são muito diferentes dos próprios pais. São perguntas e constatações que a ciência tenta investigar há muito tempo e que também vamos discutir.

O que não dá para questionar é que as cegonhas não trazem os bebês. Mas elas, de fato, voam bastante. No programa vamos explicar como é desenvolvida a aptidão da cegonha para voar e o que isso interfere na hora de migrar. Algumas vão para mais longe, outras para mais perto. E sempre viajam em grupos enormes.

Vamos exibir uma rerportagem sobre um projeto feito com o objetivo de retirar resíduos plásticos do mar. O "The Ocean Cleanup" é encabeçado por um jovem de 24 anos. Boyan Slat acredita que uma solução possível é criar barreiras flutuantes onde o material fique depositado. A região escolhida para instalar o coletor fica na costa do Oceano Pacífico, nos Estados Unidos.

No Caribe, o problema são algas marrons que estão cobrindo parte da costa e provocando mau cheiro. O medo é de que os turistas se afastem por causa disso. Mas já existem ideias para conter essa vegetação marinha e utilizá-la de uma forma bem interessante. Os detalhes estão no Futurando.

O programa

