Alec Baldwin é acusado formalmente; relembre o caso

Ator americano disparou arma e matou acidentalmente diretora de fotografia no set de "Rust" em 2021. Baldwin e armeira do filme são indiciados por homicídio culposo, com pena que pode chegar a cinco anos de prisão.

O ator americano Alec Baldwin foi formalmente acusado de homicídio culposo pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de gravações do filme Rust em 2021, informou a promotoria do estado do Novo México, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (31/01).

Hannah Gutierrez-Reed, armeira encarregada do protocolo de segurança das filmagens, também vai responder por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Os dois alegam inocência.

"Hoje demos outro passo importante para garantir justiça a Halyna Hutchins. No Novo México, ninguém está acima da lei, e a justiça será feita", disse Mary Carmack-Altwies, primeira promotora judicial do Novo México. A decisão já havia sido anunciada pela promotoria em 19 de janeiro, mas só agora foi oficializada.

Homenagem a Halyna Hutchins no Novo México, Estados Unidos Foto: Mostafa Bassim Adly/AA/picture alliance

Os promotores alegam que houve falhas imprudentes na segurança da produção do filme desde o início.

Na declaração de causa provável, os investigadores disseram que Baldwin estava "distraído e falando em seu telefone celular com sua família" durante uma sessão de treinamento com armas de fogo.

"Ele só participou do treinamento por cerca de 30 minutos, embora a sessão estivesse programada para durar pelo menos uma hora ou mais", escreveram eles, que também alegaram que Baldwin, como produtor do filme, falhou ao decidir trabalhar com Gutierrez-Reed, uma armeira inexperiente.

Baldwin e Gutierrez-Reed devem receber uma intimação para comparecer ao tribunal dentro de um mês, possivelmente por videoconferência. Após isso, um juiz deve determinar se há provas suficientes para avançar para o julgamento. A decisão pode levar até 60 dias.

"Terrível erro jurídico", diz defesa

Caso sejam condenados por homicídio culposo, Alec Baldwin e Hannah Gutierrez-Reed podem ser sentenciados a até 18 meses de prisão e multa de 5 mil dólares. Porém, se condenados por homicídio culposo com agravante pelo uso de arma de fogo, a pena poderia chegar a cinco anos de prisão.

O advogado de Baldwin, Luke Nikas, se recusou a comentar o caso nesta terça-feira. Em uma declaração após o anúncio da decisão em 19 de janeiro, ele chamou as acusações de "terrível erro jurídico", contra o qual seu cliente iria lutar e vencer. "Sr. Baldwin não tinha motivos para acreditar que havia uma bala viva na arma – ou em qualquer lugar no set de filmagem'', dissera. "Ele confiava nos profissionais com quem trabalhava, que lhe garantiram que a arma não tinha munição real."

Hannah Gutierrez-Reed, armeira responsável pela segurança no set Foto: CAPITAL PICTURES/picture alliance

Já a defesa de Gutierrez-Reed afirmou que os promotores "entenderam os fatos de forma completamente equivocada" e "chegaram a conclusões erradas". "Vamos lutar contra essas acusações e esperar que um júri considere Hannah inocente", disseram os advogados Jason Bowles e Todd Bullion.

Relembre o caso

Em 21 de outubro de 2021, o ator americano Alec Baldwin, de 64 anos, matou acidentalmente a diretora de fotografia do filme que estava rodando ao disparar uma arma cenográfica carregada com munição real, e não bala de festim.

A vítima foi Halyna Hutchins, uma ucraniana de 42 anos. Ela foi transportada de helicóptero para o Hospital da Universidade do Novo México, onde foi declarada morta pelos médicos. A diretora de fotografia deixou um filho de 9 anos.

Joel Souza, diretor do longa-metragem, ficou ferido no incidente. Eles estavam dentro de uma pequena igreja se preparando para gravar uma cena.

Baldwin, que também é produtor do filme, alegou que a arma disparou acidentalmente e que ele não havia puxado o gatilho. Mas um relatório forense do FBI apontou que a arma não poderia ter disparado a menos que o gatilho tivesse sido puxado.

Set de filmagem de "Rust", onde diretora de fotografia foi morta acidentalmente em outubro de 2021 Foto: Roberto E. Rosales/Zumapress/picture alliance

Meses depois, em fevereiro de 2022, advogados representando a família da diretora de fotografia anunciaram que abriram um processo contra Baldwin e os produtores do filme por homicídio culposo. Os advogados alegaram que uma arma de fogo verdadeira não seria necessária num set de filmagem e culparam o "comportamento imprudente" dos produtores pela morte de Hutchins.

Em outubro do mesmo ano, Baldwin informou que ele e os produtores do filme chegaram a um acordo civil com a família de Hutchins.

"Temos o prazer de anunciar o acordo do processo civil aberto em nome da família da diretora de fotografia Halyna Hutchins", disse Baldwin em publicação divulgada em seu Instagram. "Ao longo desse difícil processo, todos mantiveram o desejo específico de fazer o que é melhor para o filho de Halyna."

O comunicado de Baldwin foi confirmado pelo viúvo da diretora de fotografia, Matthew Hutchins. "Chegamos a um acordo, sujeito à aprovação judicial, para nosso processo de morte por negligência contra os produtores de Rust, incluindo Alec Baldwin", disse ele.

Na época, foi divulgado que a produção do filme estava programada para ser retomada em janeiro de 2023 com Matthew Hutchins, marido de Halyna Hutchins, atuando como produtor executivo. Porém, até o momento, não há informações sobre a retomada das gravações.

fa (AFP, AP, Reuters)