As cadeias de supermercados Aldi Süd e Aldi Nord, chefiadas pelas famílias dos irmãos Albrecht, estão entre as dez maiores empresas familiares alemãs.

A Aldi, cujo nome é uma abreviação de "Albrecht Discount", foi a primeira rede de supermercados de baixo preço na Alemanha. O grupo é conhecido por produtos de qualidade, um sortimento limitado de itens de consumo cotidiano, lojas com decoração modesta e, sobretudo, mercadorias a preço baixo. A história dos dois irmãos fundadores da rede Aldi é a versão alemã do chamado "sonho americano", uma ascensão partindo da pobreza. Segundo a revista Forbes, Karl Albrecht, que morreu em 2014 tinha um patrimônio pessoal de 25,9 bilhões de dólares e era a 24ª pessoa mais rica do mundo. O irmão dele, Theo Albrecht, morrera em 2010 quando ocupava o lugar 31 na lista dos mais ricos do mundo.