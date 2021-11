O pintor e ilustrador alemão Albrecht Dürer (1471-1528) é o autor dos conhecidos desenhos "Mãos em oração" e "Jovem lebre".

Um gênio. Um herói da arte e da história da arte. Quase um santo. Albrecht Dürer foi uma pessoa de superlativos. Na qualidade de mais famoso artista alemão do Renascimento, ele estabeleceu parâmetros com suas virtuosísticas gravuras. Em 1484, aos apenas 13 anos de idade, retratou-se com sua ponta de prata, trazendo para o papel alguns dos desenhos infantis mais antigos de que se tem notícia.