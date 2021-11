O cientista mundialmente conhecido pela Teoria da Relatividade recebeu o Prêmio Nobel de Física de 1921.

Albert Einstein, filho de um industrial judeu, nasceu no dia 14 de março de 1879 em Ulm, no sul da Alemanha. Einstein, que elaborou – em somente um ano – cinco ensaios que poriam de cabeça para baixo tudo o que a Física descobrira até então. Em 1905, o gênio alemão anunciou sua Teoria da Relatividade, que mudou completamente o panorama da ciência moderna. Einstein apoiou o sionismo e o pacifismo, amparando iniciativas e ações através de sua fama, na esperança de conquistar e ampliar direitos democráticos. Contudo, com a ascensão do nazismo na Alemanha, Einstein emigrou para os Estados Unidos, em 1933, onde faleceu em 1955.