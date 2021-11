Albergue da juventude

Para os viajantes que não precisam de luxo, só de cama e conforto, os albergues são uma boa opção. E também uma ótima oportunidade para se conhecer jovens do mundo inteiro.

Bons, bonitos e baratos. Não é à toa que jovens de todo o mundo se acomodam em Jugendherberge alemães todos os anos. As áreas comuns dos albergues são ambientes onde o viajante pode conhecer pessoas de todas as partes do mundo. Muitos disponibilizam acesso à internet, têm salões de jogos com mesas de sinuca e brinquedos eletrônicos, e até discotecas.