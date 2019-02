Airbus anuncia fim da produção do A380

O grupo europeu Airbus anunciou nesta quinta-feira (14/02) que deixará de fabricar em 2021 o modelo A380, a maior aeronave de passageiros do mundo. O gigante entusiasmou viajantes, mas não conseguiu conquistar companhias aéreas suficientes para justificar seus enormes custos.

A Airbus anunciou a decisão após o seu principal cliente do superavião A380, a Emirates, decidir reduzir suas encomendas do avião de 162 para 123 unidades, dando preferência a modelos menores.

A companhia aérea assinou um novo contrato com a Airbus para a compra de 40 unidades do A330-900 e 30 do A350-900. Em comunicado, a Airbus afirmou que vai produzir e entregar ao longo dos próximos dois anos mais 14 A380s para a Emirates e três para a companhia japonesa ANA.

"Como resultado dessa decisão [da Emirates], não temos uma carteira de encomendas substancial e, portanto, não temos base para sustentar a produção, apesar de todos os nossos esforços de vendas com outras companhias aéreas nos últimos anos", afirmou o CEO da Airbus, Tom Enders.

Com dois andares e capacidade para mais de 500 passageiros, o superavião A380 foi lançado com o objetivo de fazer frente ao lendário Boeing 747 e amenizar problemas de saturação de aeroportos de grandes metrópoles mundo afora.

O primeiro voo comercial regular do maior avião de passageiros do mundo ocorreu em 2007. O primeiro voo do modelo para a América do Sul foi o de uma aeronave da Emirates, que pousou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em março de 2017.

O fim da produção do A380 deve ter um impacto negativo de 463 milhões de euros no resultado operacional líquido da empresa em 2018. A Airbus afirmou que vai começar a negociar com sindicatos nas próximas semanas sobre os 3 mil a 3,5 mil empregos potencialmente afetados.

As vendas de grandes aviões quadrimotores vêm caindo devido a melhorias em modelos alternativos bimotores e mais leves, como o Boeing 787 e 777 ou o A350, da própria Airbus.

LPF/efe/rtr/afp

