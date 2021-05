Agricultor belga altera acidentalmente fronteira com a França

De Cortina de Ferro a Cinturão Verde

Paisagem do rio Elba

Dos 1.091 quilômetros do Elba, 95 ficavam na área interditada da fronteira entre as Alemanhas. Neste lugar, perto do lugarejo de Lenzen, está uma das últimas paisagens fluviais quase intocadas do país. Os diferentes níveis de água fazem o rio formar planícies alagadas e criam paraísos naturais únicos. A Reserva da Biosfera Paisagem do Rio Elba, da Unesco, se estende por quase 375 mil hectares.