Agência reguladora dos EUA acusa Musk de fraude na Bolsa

A Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos (SEC) acusou nesta quinta-feira (27/09) o fundador e presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, de fraude por anunciar em mensagem na sua conta do Twitter, em agosto, que planejava fechar o capital da empresa.

A denúncia foi apresentada num tribunal de Nova York. A SEC, órgão equivalente à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, afirmou que Musk se comportou de forma "temerária", que sua mensagem na rede social era "falsa e enganosa", e que com esta ação prejudicou os investidores da Tesla.

As acusações ocorrem em menos de dois meses depois de Tusk anunciar na rede social que pensa em fechar o capital da Tesla em 420 dólares por ação. "Financiamento garantido", destacou. A ação fez a cotação das ações da companhia disparar quase 11% na Bolsa de Nova York.

Semanas após de anunciar o fechamento de capital, Musk voltou atrás e disse que o melhor caminho para a Tesla era continuar na Bolsa de Valores.

A SEC afirmou também que Musk sabia que não satisfez outras contingências ao declarar que apenas o voto dos acionistas seria necessário para fechar o capital da empresa. Com a acusação, o empresário pode ser punido com uma multa. Depois deste anúncio, as ações da empresa caíram 5,7%.

Em comunicado, Musk rejeitou as acusações. "Essa ação injustificada da SEC me deixa profundamente triste e desapontado. Sempre tomei medidas para a verdade e transparência. A integridade é o valor mais importante da minha vida e os fatos vão mostrar que nunca comprometi isso", ressaltou.

A companhia baseada no Vale do Silício vive um momento decisivo em seus oito anos de história como empresa de capital aberto, já que a concorrência com montadoras europeias deve se intensificar com o lançamento de novos modelos elétricos da Audi e da Jaguar. Mais rivais devem chegar ao mercado no ano que vem.

Sob pressão para aumentar a produção do sedan Model 3, a Tesla anunciou planos de construir uma fábrica em Xangai, na China, e outra na Europa, mas detalhes ainda não foram revelados, e não se sabe quem financiaria os projetos.

Fechar o capital é uma forma de evitar uma análise minuciosa por parte do mercado nesse momento desafiador. Musk tem trocado farpas publicamente com reguladores, críticos, revendedores e repórteres, e alguns analistas sugerem que menos transparência seria bem-vinda para o executivo.

CN/efe/rtr/afp

----------------

