Aeroporto de Gatwick continua fechado devido a drones perto da pista

O aeroporto londrino de Gatwick teve de fechar sua pista depois que dois drones foram avistados sobrevoando o segundo maior aeroporto da capital britânica. O incidente ocorreu na noite de quarta-feira, mas a suspensão dos voos persistiu até esta quinta-feira (20/12) e afetou milhares de passageiros

Segundo comunicou o aeroporto, as aterrissagens e decolagens foram suspensas às 21h de quarta-feira (horário local, 19h de Brasília) depois que foram avistados dois drones perto da pista. Durante a madrugada, a pista chegou a ser reaberta por 45 minutos, mas foi fechada novamente em seguida.

Muitos aviões foram desviados para outros aeroportos, inclusive aos de Paris e Amsterdã. As autoridades aeroportuárias pediram aos passageiros que entrem em contato com as suas companhias aéreas para se informar do status dos seus voos.

"Aconselhamos qualquer pessoa com voo a partir de Gatwick ou que pretende buscar alguém no aeroporto na quinta-feira, 20 de dezembro, que verifique o status dos voos", disse o aeroporto de Gatwick, em comunicado.

O aeroporto comunicou que o incidente está sendo investigado pela polícia e que uma atualização da situação seria emitida assim que as autoridades tiverem "a garantia adequada de que é apropriado reabrir a pista".

O diretor de operações de Gatwick, Chris Woodroofe, disse que o fechamento da pista afetou cerca de dez mil pessoas na manhã de quinta-feira – duas mil pessoas, cujos aviões não foram autorizados a decolar; duas mil pessoas que não conseguiram deixar seus pontos de origem; e seis mil pessoas que foram desviadas a outros aeroportos britânicos e na Europa continental.

No Reino Unido, desde julho de 2018, é ilegal utilizar aparatos voadores conduzidos por controle remoto a menos de um quilômetro dos aeroportos. A pena por colocar a segurança aeroviária em risco é de cinco anos de prisão.

O número de quase-acidentes entre drones privados e aeronaves mais do que triplicou entre 2015 e 2017. Em 2017 foram registrados 92 incidentes, mas 2018 já computou 117 ocorrências, de acordo com o órgão de segurança aérea UK Airprox Board.

"Mesmo dois quilos de metal e plástico, incluindo a bateria, atingindo um para-brisa, turbina ou rotor de cauda de helicóptero, pode ser catastrófico", disse recentemente Rob Hunter, chefe de segurança de voo da Associação de Pilotos de Companhias Aéreas Britânicas (Balpa).

O aeroporto de Gatwick é o segundo maior de Londres, depois de Heathrow – o maior da Europa. A estimativa do aeroporto é de que cerca de 2,9 milhões de pessoas - "um número recorde" - passem por Gatwick durante a atual temporada de férias natalinas.

PV/efe/rtr/dpa/ap

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter